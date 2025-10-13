ç±¸¶ÉÂ¤Ë¿ÕÂ¡·ëÀÐ¡¢¿À·Ð¾ä¼ð¡ÄÀÐÀî¤Ò¤È¤ß¤¬¸ì¤Ã¤¿°å»Õ¤âº¤ÏÇ¤Î¡ÈÁ°Îã¤Ê¤¤¾É¾õ¡É¤È¡È¼£¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡É
¡¡50Âå¤Î¤È¤¡¢»Ø¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¡¢¡Ö²¿¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éç±¸¶ÉÂ¤Î°ì¼ï¡¢¥·¥§¡¼¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂ¤Ë½±¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¸þ¤¤ËÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤È¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¸»¤È¤Ï¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛB·¿´Î±ê¤òÈ¯¾É¤·¤Æ40Æü¤âÆþ±¡¡Ä20Âå¤ÎÀÐÀî¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó
°å»Õ¤âÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¾É¾õ¤À¤Èº¤ÏÇ
¡Öº£¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤òµó¤²¤¿¤é¥¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í!¡×
¡¡¤½¤¦ÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤¹²Î¼ê¤ÎÀÐÀî¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢ÉÂ¤Î±Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤ä¶ìÄË¤È¤ÎÆ®¤¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¤Ïç±¸¶ÉÂ¤Î°ì¼ï¡Ö¥·¥§¡¼¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½ºß¤âÆ®ÉÂÃæ¤È¸øÉ½¤·¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¡£»ØÄêÆñÉÂ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¡¢Á´¿È¤Î·ñÂÕ´¶¤Î¤Û¤«¡¢ÌÜ¤ä¸ý¤¬³é¤¯¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤ä¥É¥é¥¤¥Þ¥¦¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤ÏÌÜÌô¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸ý¤¬³é¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿å¤ò°û¤à¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤ËÂÃ±Õ¤¬¤¦¤Þ¤¯Ê¬Èç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Ãî»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â°ß¤Î¤à¤«¤Ä¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉÔÄ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐÀî¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡40Âå¤Ç¤ÏÊÑ·ÁÀ¸Ô´ØÀá¾É¤¬°²½¡£ºÂ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·ãÄË¤Ë½±¤ï¤ì¡¢3Ç¯Á°¤Ë¿Í¹©¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡£·Ð²á¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤ËÆÍÁ³¡¢ÄË¤ß¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤â¸¡ºº¤·¤Æ¤â°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤âÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¾É¾õ¤À¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÎÂ¡¤Î¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Ç¡¢¿ÕÂ¡¤ËÀÐ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³²¿Ç¯¤«¤ÏÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿ÕÂ¡·ëÀÐ¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤ÏÊÌ³Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¿ÈÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÄË¤ß´·¤ì¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¡¢ÆÃ¤Ë¥¥Ä¤¤¤Î¤¬º¸Â¤ÎÄË¤ß¡£¤ª¤½¤é¤¯2023Ç¯¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¹üÈ×Æâ¤Î¼ðáç¡Ø¿À·Ð¾ä¼ð¡Ù¤Î±Æ¶Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£Ä¹Ç¯¡¢º¸¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î³°Â¦¤«¤éÂ¤Î¹Ã¤Ë¤«¤±¤ÆÆßÄË¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿À·Ð¾ä¼ð¡×¤È¤Ï¡¢¿À·Ð¤ò¼è¤ê´¬¤¯ºÙË¦¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÎÉÀ¤Î¼ðáç¤Î¤³¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¿À·Ð¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÌÀ³Î¤Ê¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¾ì½êÅª¤Ë¼ê½Ñ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Û¤«¤Ë¤âÓÃÂ©¤ä¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìô¤¬¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£ËýÀÅª¤Ê¤á¤Þ¤¤¤ËÊÒÆ¬ÄË¡Ä¡Ä¡£¤É¤ÎÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÈÉÔÄ´¤¬ÄÌ¾ï¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¥·¥§¡¼¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤ÎÄÌ±¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶öÁ³¡¢È½ÌÀ¤·¤¿ÉÂµ¤¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢ÆÍÁ³¡¢¼ê¤Î»Ø¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿²Ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Åö»þ¡¢B·¿´Î±ê¤Î¼£ÎÅ¤ÇÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÂ±¡¤Ø
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¼ê¤Î¤·¤Ó¤ì¤ä¡¢»ØÀè¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Î¾É¾õ¤¬ç±¸¶ÉÂ¤Î¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¤¢¤È¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¾É¾õ¤â¼£¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶öÁ³¤Ëµß¤ï¤ì¤¿ÌÌ¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¿Í¹©¸Ô´ØÀáÃÖ´¹½Ñ¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢¸¡ºº¤Ç·ìÃæ¥«¥ë¥·¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê¤ÎÀìÌç°å¤Ë¿Ç»¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Éû¹Ã¾õÁ£¤Î¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬¤¤¡¢ÎÉÀ¤Ç¿ôÃÍ¤âÀµ¾ïÃÍ¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤À¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ±¡¤äÄê´ü¸¡ºº¤ÇÉÂµ¤¤Ëµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢²¿¤«ÉÔÄ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²ÃÎð¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ²æËý¤·¤¿¤ê¡¢ÊüÃÖ¤·¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢ÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¼£ÎÅ¤äÂÐ½è¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ²½¤ä°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°²½¤¹¤ëÁ°¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÎÆ®ÉÂ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï1987Ç¯¡¢¤Þ¤À27ºÐ¤Î¤È¤¡£Êì»Ò´¶À÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡Ê»ýÂ³´¶À÷¡Ë¤ÇÈ¯¾É¤·¤¿B·¿´Î±ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤éÌ´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¾åµþ¤·1978Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3Ç¯¸å¡Ø¤Þ¤Á¤Ö¤»¡Ù¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡£¤½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¤òB·¿´Î±ê¤¬½±¤Ã¤¿¡£
¡¡°Û¾ï¤Ê·ñÂÕ´¶¤ËÈèÏ«´¶¡¢Ã¦ÎÏ´¶¡¢ÌµÎÏ´¶¨¡¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤Î´Å¤¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤á¤Þ¤¤¤ÇÅÝ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¹ßÈÄ¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÀäË¾¤ÎÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´°¼£¤·¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦ÀÐÀî¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î¡Ö°¦¡×¤È¡Ö´¶¼Õ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÉÂµ¤¤òÁþ¤ó¤À¤·¡¢¾Íè¤Ë´õË¾¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÉÂµ¤¤òµ¡¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¦¤È¡¢B·¿´Î±ê¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬´°¼£¤»¤º¡¢°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£20Âå¤Î¼ã¤µ¤ÇÂçÉÂ¤ò·Ð¸³¤·¡¢°Ê¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂ¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÂµ¤¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÉÂµ¤¤ò¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ù¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ëµ¯¤¤¿¸½¼Â¤òÁ´Éô¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¾Ã²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤é¤ò¡ÖÌÏÈÏ´µ¼Ô¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¡¢ÉÂµ¤¤È¤Þ¤¸¤á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏB·¿´Î±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢200¡ó¤Þ¤¸¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìô¤ÎÉþÍÑ¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¿ÈÂÎ¤ò¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÈÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö»ä¤ÏÀÎ¤«¤é²Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²Î¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿»ö¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤àÀÐÀî¤µ¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¡Ö¿´¤ÎË¤«¤µ¡×¤òËá¤¯¤³¤È¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Î¡ØË¤«¤µ¡Ù¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤È¤«Í¥¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¸½¼Â¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¿´¤Î¹¤µ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤Ï¡¢Ë¾¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤âÍ½´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸¤¬·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£Âª¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Ä¹¤¤´ÖÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¤äÈá¤·¤ß¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎË¤«¤µ¡É¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿²ÎÀ¼¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÎå¤Þ¤·¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥ª¥Õ¥£¥¹»°½Æ»Î¡Ê¾®»³¸æÍÔ»Ò¡Ë
¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤Ò¤È¤ß¡¡1959Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£'78Ç¯¤Ë¡Ø±¦¸þ¤±±¦¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢3Ç¯¸å¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¤Þ¤Á¤Ö¤»¡Ù¤Ç¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£'87Ç¯¤ËB·¿´Î±ê¤ÇÆþ±¡¡£¸½ºß¤Ï²Î¼ê¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£11·î24Æü¤Ë¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î½©¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬ÅìµþFM¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£