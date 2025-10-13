¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ò½³¤Ã¤Æ¡¢½³¤Ã¤Æ¡¢½³¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤ï¡×¸½¾ì¤Ë¤Ï¡È¿Í»¦¤·¡¼¡¼!!¡É¤È¶«¤Ö½÷À¤Î»Ñ¤â¡Ä¥ä¥ó¥Á¥ã¤¹¤®¤ëÃËÀ¤òÈÈºá¼Ô¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Ö¶¯¤¹¤®¤ëÀµµÁ´¶¡×
¡¡¿ÍÀ¸¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¡Ö¼ºí©¼Ô¡×¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤Ã¤¿¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ËÜÍ´µ®»á¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¡¢¼ºí©¸å¤ËÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¡Ä¡Ä¡£¸½ºß¤Ï·ÙÈ÷°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯59ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¿·´©¡Ø¥ë¥Ý¼ºí©¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¤Ê¤ª¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËÜ¹Æ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¼ºí©·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö½ý³²»ö·ï¤Î²Ã³²¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿
¡¡¼ÄÅÄÀ¿¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢JRÁíÉðÀþ¤Î±Ø¤Çµ¯¤³¤·¤¿½ý³²»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡½³¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï¡Ö¤®¤ã¡¼¡¢¿Í»¦¤·¡¼¡¼!!¡×¤È¶«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ºí©·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢¿Í¤¬¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤Î²Ã³²¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ºí©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¼ºí©¤Î·Ð¸³¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤¼¼ºí©¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²áµî¤Î¼ºí©·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÊª¤ò¼«Ê¬¤Î¼þÊÕ¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢µìÃÎ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬¡ÖÎã¤Î´ë²è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¼ÄÅÄÀ¿¤À¡£
¡¡ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÏÅÔÆâ¤ÎÈË²Ú³¹¤Îµï¼ò²°¡£ÃË¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¹õ¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤Ç´ØÀ¾¤Ê¤Þ¤ê¤òÏÃ¤¹¤¬¡¢¼õ¤±¤³¤¿¤¨¤Ï¤È¤Æ¤â¹ø¤¬Äã¤¤¡£¤È¤Æ¤âËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¸ýÄ´¤Ï·Ú¤¯¡¢¥Ù¥é¥Ù¥é¤È¼ºí©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿ÍÀ¸ëý¤¬¸ì¤é¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¹ëÇÀ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë
¡¡¼ÄÅÄÀ¿¤Ï´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¼Â²È¤ÏÈà¤Ç15ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹ëÇÀ¤À¡£À¿¤ÎÉã¿Æ¤Ïµù»Õ¤ÈÇÀ²È¤ÎÎ¾Î©¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¡¢ÌëÃæ¡¢ÁáÄ«¡¢Ãë¤ÏÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢Ãë¤¹¤®¤«¤é¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤ÈÈª¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¿¤¬¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Éã¤Ï¡¢Éã¤ÎÄï¤È°ì½ï¤Ë¹ë²Ú¤Ê¼«Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¤Û¤ÉÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤Ï¥¬¥Âç¾¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¶¨Ä´À¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î²æ¤òÄÌ¤·¤Æ¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡£Áê¼ê¤Ï¤¤¤È¤³¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬¤¿¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥±¥ó¥«¤Ç¡¢·ì¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é·ì¤Îµ¤¤ÎÂ¿¤µ¤¬À¿¤ÎÁÇ¹Ô¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥³¥½¥³¥½¤È¥·¥ó¥Ê¡¼¤òµÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶²³å¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï»äÀß·Ù»¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÄ´»Ò¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥¢¥«¥ó¤è¡Ù¤È¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¤ÎÎÏ¤Ç²¥¤êÅÝ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î´ª°ã¤¤¤·¤¿ÀµµÁ´¶¤È¤Ç¤â¸À¤ª¤¦¤«¡¢»äÀß·Ù»¡¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÀ³Ê¤Ï°ìÀ¸Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÂ¾¼Ô¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤¡×
¡¡À¿¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡ÖÂ¾¼Ô¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤¡×¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ë¤è¤ë¤È¹â¹»»þÂå¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤³¤È¡¢¶áÆ£¿¿É§¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢25ºÐ¤´¤í¤Î¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØHOUND DOG¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÂçÍ§¹¯Ê¿¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤Ã¤È½÷À¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô³Ø¤È±Ñ¸ì¤Ï¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡Ö¥µ¥¤¥ó¡¢¥³¥µ¥¤¥ó¤ÏÀ¸³è¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¿ô³Ø¶µ»Õ¤ÎÀ³Ê¤¬°¤¤¡×¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£¹ñ¸ì¡¢¼Ò²ñ¤ÏÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þ¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÏÄä³Ø¡¢Âà³Ø½èÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Í×ÎÎ¤¬¤¤¤¤À¿¤Ï¶à¿µ¤Ê¤É¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÎ¢¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öµù»ÕÄ®¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ä¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Ë¿Æ¤¿¤Á¤¬Âä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÀèÀ¸¡¢Âà³Ø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥¦¥Á¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÂæÌµ¤·¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡¢ÀèÀ¸¤ËÈ¾Ê¬¤ª¤É¤·¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡¡Âµ¤Î²¼¤¬Âä¤È¤Ï¹ëÀª¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Î¤è¤·¤â¤È¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢ÎÁÍý³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤ä¡×
¡¡À¿¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤ÏÌîµå¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¾¸©¤«¤éÍè¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤ÎÎÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¿¤Ï¼«Âð¤«¤éÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎÀ¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢ËèÈÕ¡¢°û¼ò¡¢µÊ±ì¡¢Ëã¿ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤Ç¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÀ¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Î¤è¤·¤â¤È¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢ÎÁÍý³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤ä¡×¤È¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÄÅÄÀ¿¤Ï¤ï¤ê¤È¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤âÀ³Ê¤ò·ÁÀ®¤·¤¿»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î½ý³²»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤«¤é°¤Õ¤¶¤±¤Ï¹¥¤¤ä¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥«¥ó¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ÉÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡Ø¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
