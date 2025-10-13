KOC²¦¼Ô¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£Æ²Á°¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë½ËÊ¡¤ÎÍò¡ÖËÜÅö¤Ë½¨°ï¡×¡ÖÅØÎÏ²È¤ÇÅ·ºÍ¡×
¡¡¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤Ç18ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡×¤ÎÆ²Á°Æ©¡Ê35¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥ÈÍ¥¾¡¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Æ²Á°¡£°¦Ç¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¡£¡Ö±þ±ç¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÅØÎÏ²È¤ÇÅ·ºÍ¡×¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÌµ´§¤«¤éÇ°´ê¤Î²¦¼Ô¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ë¤ã¤ó¤³¤´ÈÓÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë½¨°ï¤Ê¥³¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£