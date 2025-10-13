Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¡È¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¡É¤ò¥Ó¥ó¥¿¤·¤¿¤é·Ù»¡¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡Ä¡ÈÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¹¤®¤ëÃËÀ¡É¤¬ÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥±
¡Ò¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ò½³¤Ã¤Æ¡¢½³¤Ã¤Æ¡¢½³¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤ï¡×¸½¾ì¤Ë¤Ï¡È¿Í»¦¤·¡¼¡¼!!¡É¤È¶«¤Ö½÷À¤Î»Ñ¤â¡Ä¥ä¥ó¥Á¥ã¤¹¤®¤ëÃËÀ¤òÈÈºá¼Ô¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Ö¶¯¤¹¤®¤ëÀµµÁ´¶¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡º£¤«¤éÌó20Ç¯Á°¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¡ÖÀµµÁ´¶¡×¤«¤é¿ì¤ÃÊ§¤¤ÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿59ºÐ¤ÎÃËÀ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î²¿¤¬¡¢Èà¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë±Ø¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Î´í¤¦¤µ¤È¤Ï¡©¡¡¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ËÜÍ´µ®»á¤Î¿·´©¡Ø¥ë¥Ý¼ºí©¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËÜ¹Æ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËÜ¹Æ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
»ÒÊõ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤ë
¡¡¼Â²È¤ÎÇÀ²È¤ò·Ñ¤°¤Ù¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿À¿¤À¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢23ºÐ¤ÇÅìµþ½ÐÄ¥½ê¤Ø¤Î¶ÐÌ³¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¿¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡¦¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤ò°·¤¦¾¦¼Ò¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼Áê¼ê¤Î±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¡¢14Ëü±ß¤ÎµëÎÁ¤Ç¡¢6Ëü2000±ß¤ÎÅìµþ¶á¹Ù¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼«¤é»äÀß·Ù»¡¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢°û¤ß²°¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢²¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ý¥²¥ó¥«¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤é¡¢¤ä¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤Ã¤Á¤ê²È¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ë¤«¤é¤Î¤¦¡×¡Ö¤ª¤Î¤ì¤Î¥±¥Ä¤ò¤Õ¤±¤ë¤ó¤«¡¢¤´¤é¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¿¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤Ï¶¯ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¹¬¤»¤âË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¾åµþ¤ò·Àµ¡¤ËÆ±Î½¤Ç¤¢¤Ã¤¿ºÊ¤È·ëº§¤ò¤·¡¢ÍâÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ï¹ç·×3¿ÍÀ¸¤Þ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿5DK¤Î¼ÒÂð¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢À¿¤Ï¼ñÌ£¤Î¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Ë¤âË×Æ¬¤Ç¤¤¿¡£120¥»¥ó¥Á¤Î¿åÁå¡¢90¥»¥ó¥Á¤Î¿åÁå¤¬2¸Ä¡¢60¥»¥ó¥Á¤Î¿åÁå¤Ï10¸Ä¤ÈÇ®ÂÓµû¤Ë¶Å¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ë5Ëü±ß¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÎÀÁµá¤ò¤Þ¤ï¤·¤¿¡£
¡¡À¿¤Ï½é¤á¤Æ²ÈÄí¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤ÎÊý¤Ï¼êÈ´¤¤ò³Ð¤¨¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥Ñ¥Á¥ó¥³¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1Æü¤Ç15Ëü±ßÉé¤±¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¼Ú¶â¤¬Áý¤¨¡¢°¤µ¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥é½ÐÄ¥¡×¤ÇÍ·¤Ö¶â¤òºî¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ä
¡¡¤½¤ì¤Ï¥«¥é½ÐÄ¥¤À¡£¥«¥é½ÐÄ¥¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½ÉÇñÈñ¤ä¸òÄÌÈñ¡¢°û¿©Èñ¤Ê¤É¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ò²ñ¼Ò¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢ÃåÉþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈÈºá¹Ô°Ù¤À¡£
¡Ö½Õ²Æ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»³·Á¤Î¿·¾±¤«¤éµÜ¾ë¤ÎÌÄ»Ò¤ÎÊý¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Â¿²ì¾ë¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Î½ÐÄ¥¥³¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤«¤éÎÎ¼ý½ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£·î¤Ë°ìÅÙÉÔÀµ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢20Ëü±ßÊ¬¤Û¤É¤ÎÎ×»þ¼ýÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ·¤Ö¶â¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¤Ï¥µ¥é¶â¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔÀµ¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¼Ú¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡31ºÐ¤Î¤È¤¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³ô¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½ÇÉã¤Ë400Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£ÉðÉÙ»Î¡¢¥¢¥³¥à¡¢¥×¥í¥ß¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¥µ¥é¶â¡¢¶Ó»åÄ®¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¥ä¥¯¥¶·Ï¤Î¥µ¥é¶â¤Ç¤â¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ï¥·¤âÀè·î³ô¤Ç700Ëü¤¹¤Ã¤¿¤È¤³¤ä¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤â¤Ã¤È¤Ï¤èÏ¢Íí¤·¤Æ¤³¤¤¤ä¡£¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤Î¤¥¡×
¡¡½ÇÉã¤Ï¤Ö¤Ä¤¯¤µ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍâÆü¡¢À¿¤Î¸ýºÂ¤Ë¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£400Ëü¤Ë¤Ï¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤380Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£½½Ê¬¤Ê¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡»Ä¤Ã¤¿20Ëü±ß¤«¤é¼Ú¶â¤ò¤Þ¤¿½Å¤Í¡¢1Ç¯È¾¤Ç¸µ¤Î400Ëü±ß¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¼Ú¶â¤Î¸¶°ø¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥Þ¥¸¥á¤ÊÀ³Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¿¤ÎÃ»½ê¤¬¤¢¤é¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤¬¥¿¥Ð¥³È¢¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ÊÌÌÀÜ
¡¡¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¤³¤í¡¢31ºÐ¤Î¤È¤¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÅìµþ½êÄ¹¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¶õ¤¤¤¿¡£¡Ö8Ç¯´Ö¡¢Åìµþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¥ª¥ì¤¬¼¡¤Î½êÄ¹¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÇ¯¾å¤ÎÃË¤¬½êÄ¹¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£À¿¤ÏÂ»ÆÀ¤è¤ê´¶¾ð¤ÇÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤À¡£²ñ¼Ò¤ËÀäË¾¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¼¤á¤¿¡£
¡¡¤è¤¯±Ä¶ÈÀè¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿´ØÀ¾Âç¼ê¾¦¼Ò¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¡¢ºÆ½¢¿¦¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤ËÌÌÀÜ¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Éû¼ÒÄ¹¤ÎÌÌÀÜ¤ÏOK¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¼ÒÄ¹ÌÌÀÜ¤À¡£À¿¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¼ÒÄ¹¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÒÄ¹¤Î¤è¤¦¤¹¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£»Å»öÆâÍÆ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥¿¥Ð¥³¤ÎÈ¢¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤¢¤ÎÈ¢¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ë¤ÈÀ¿¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÆÍÁ³¥¿¥Ð¥³¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£À¿¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¼è¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤ó¤ä¡£Æó½½¿ô¿Í¤¤¤ë±Ä¶È¤ÎÃæ¤Ç¤ªÁ°¤Ï¤â¤¦2ÈÖÌÜ¤ä¡£¥¿¥Ð¥³¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¡©¡×
¡ÖºÇ½é¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ª¤ª¡¢¤½¤¦¤«¡£º£¤Î±Ä¶È¤Î¥Û¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëÂçÌÚ¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÅê¤²ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤ï¡×
¡¡¤½¤ÎÂçÌÚ¤³¤½¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿±Ä¶È¥Þ¥ó¤À¡£À¿¤ÎÆþ¼Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç¯¼ý¤Ï400Ëü±ß¤«¤é750Ëü±ß¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤«¥Ñ¥Á¥ó¥³¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À¿¤¬ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ»Å»ö¤ò¤·»Ï¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î3Ç¯È¾¤ÎÌÔÎõ¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤ÎÂå½þ¤Ë¡¢²ÈÄí¤ÏÊø²õ¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤ë¡£
²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢ËèÈÕÌëÃæ¤Þ¤Ç»Ä¶È
¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤µëÎÁ¤â¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÈ¾Ê¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¥á¤ËÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²ñ¼Ò¤Ï8»þÈ¾»Ï¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢7»þÈ¾¤«¤é8»þ¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÌëÃæ¤Î2»þ¡¢3»þ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Î±Ä¶È¤ÏÅìµþ¤À¤±¤Ç¿ô²¯¤ÎÇä¾å¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿·»²¼Ô¤æ¤¨¤Ë¥µ¥Ö¤Ë²ó¤µ¤ì¤¿À¿¤Ï»³Íü¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¡¢°ñ¾ë¤ÈÅÄ¼Ë¤ò²ó¤ë¡£
¡¡1¤Ä¤ÎÇä¾å¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¿ôÀéËü¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤À¡£¾å»Ê¤Ë»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿À¿¤Ï¡¢3Ç¯´Ö»à¤Ìµ¤¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÊ¤¬¡Ö°¦¿Í¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤Èµ¿¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤í¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â»Ä¶È¤Çµ¢¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
35ºÐ¤ÇÎ¥º§
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¼è°úÀè¤Î°û¤ß²ñ¤Ë½Ð¤Æ¡¢Ä«µ¢¤ê¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢ËèÆü¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡¡Éâµ¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£»Å»ö¤ä»Å»ö¡ª¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¸ý¥²¥ó¥«¤ÏÃ£¼Ô¤ÊÊý¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ÎÆü¤ÎºÊ¤ÎËÜµ¤¤µ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£ÊñÃú¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤È¤â¤Ë¤¯¤é¤Ã¤Æ¡¢É¡·ì¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ë¤Í¤ó¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤»¡×¤È¡¢À¿¤¬ºÊ¤ÎÂÎ¤òÆ°¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Æ¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£Ä¹ÃË¤¬Ï¢Íí¤·¤¿¤Î¤«·Ù»¡¤¬Íè¤¿¡£¶á½ê¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬»ß¤á¤Ë¤¯¤ë¤Û¤É¤ÎÁû¤®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¥²¥ó¥«¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁáÄ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤âÀ¿¤Ï½Ð¼Ò¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ÆÌëÃæ¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¼«Âð¤Ï¤â¤Ì¤±¤Î¶õ¡£
¡¡À¿¤Î²ÙÊª¤È¼êÇÛ¤Î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç·¿¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÊ¤«¤é¤Ï¡Ö½ñÎà¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¼·Í¼¤ÎÁ°Æü¤Ë¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ9·î¤Ë¤ÏÎ¥º§ÆÏ¤¬Ìò½ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¿¤Ï35ºÐ¤ÇÎ¥º§¤ò¤·¤¿¡£
¡¡°¤¤¤³¤È¤Ï½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡¢¾å»Ê¤È°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤º¡¢À¿¤Ï¤Þ¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¼ÒÄ¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï·î¤Ë15Ëü±ß²Ô¤°¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¿Í´Ö¤È¡¢·î¤Ë50Ëü±ß°Ê¾å²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤ÈÎ¾¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¼ÄÅÄ¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢50Ëü±ß¤É¤³¤í¤«¡¢70Ëü¡¢80Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ç¡£¤ªÁ°¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤ä¡©¡×
¡ÖËÍ¤Ï15Ëü±ß¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î15Ëü±ß¤Ç½ª¤ï¤ë¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¡¢À¿¤Î¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£
µ²±¤¬Èô¤Ö¤Û¤É¤ÎÅÜ¤ê¤ÈË½ÎÏ
¡¡36ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¥º§¤È¤¤¤¦¤É¤óÄì¤òÃÎ¤ê¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤ÏµëÎÁ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡£À¿¤Î»äÀß·Ù»¡¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÀ³Ê¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ºÒÌñ¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¡¢À¿¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÈà½÷¤Î»Ð¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤ÇÍ¼¿©¤ò¤È¤ê¡¢Èà½÷¤È°ì½ï¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡Å¹¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÔÆâ¤«¤éÀéÍÕÊýÌÌ¤Ø¤ÎÁíÉðÀþ¤Ï¤È¤Æ¤âº®¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¤è¡£ÅÓÃæ¤Î±Ø¤Ç¹ß¤ê¤ë¡×¤ÈÈà½÷¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤À¤«¤éºÇ½é¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤í¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤À¤í¡×¤ÈÀ¿¤¬¸À¤¦¡£º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«Èà½÷¤È¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Â¿¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¿¤ÏÈà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¹Í¤¨¤¿ÃË¤é¤·¤µ¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¿¤¬²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿ÃË¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡1990Ç¯Âå¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£À¿¤Ï²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¤¥é¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÀµµÁ´¶¤«¤é¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢¤É¤±¤ä¡¢¤³¤é¡£ÅÅÏÃ¤¹¤ë¤Ê¤éÃ¼¤Ç¤»¤¨¤è¡×¤ÈÅÜ¹æ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤¬¤±¤ºÂç¤¤ÊÀ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤â¿ì¤ÃÊ§¤¤¤À¡£
¡Ö¤Ï¤¡¤ó¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢À¿¤Ï²æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË¤Î´é¤ò¼ê¤Ç¥Ñ¡¼¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤È¤ó¤¸¤ã¡¢¤³¤é¡×¤È¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê¾¾ËÜ Í´µ®¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë