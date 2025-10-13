ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¡×µ¯ÍÑ¤ÎÊý¿Ë¡¡14Æü¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡½¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¤ËÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£13Æü¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤Ç²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢º¸Â¼óÄË¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é12Æü¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿MFµ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤·¡¢90Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç»þ´Ö¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¦º£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ãGK¡ä
ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë¡¢ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¡ãDF¡ä
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë
¡ãMF/FW¡ä
°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡ÊE¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡ÊS¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡ÊR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢ÀÆÆ£¸÷µ£¡ÊQPR¡Ë¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë