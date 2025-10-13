［スポーツのかたち］…編集委員 田中富士雄

スポーツが大好きで、休日は競技も場所も問わず足を運んで観戦三昧。

さらにアスリートのセカンドキャリアまで追跡する知人は、企業の人事部門で結構な権限を与えられており、しばしば筆者に愚痴をこぼす。

「元スポーツ選手は積極的に採用してるけど、見極めが難しいんです。好きなことに関する仕事は、とことん突き詰める。でも、未経験だったり苦手だったりする業務だと頑張れない人も多い。僕の体験に基づく印象で言えば、用意された舞台なら本領を発揮し、ゼロから土台も整える作業は避けたがる感じですね」

慰めになるか否かはともかく、嘆く知人へ“独り立ち”に挑む元アスリートの心意気を伝えてみよう。

◇

巨大な水槽は約１万匹のイワシの群泳で彩られ、人魚に扮（ふん）した元アーティスティックスイミング（ＡＳ）日本代表の杉山美紗さん（３５）が優雅な舞を披露していた。８月上旬、のとじま水族館（石川県七尾市）での「マーメイドショー」は大盛況。ショー開催の計４日間、同館入場者は延べ約１万４０００人に及んだ。杉山さんが社会貢献活動のために旧友と設立した任意団体「アースリーウェイブス」の、これが第一歩だった。

杉山さんは能登半島地震と豪雨災害の被災地支援で、計５０回近く現地に赴いている。主に日本財団「ＨＥＲＯｓ（ヒーローズ）」のメンバーとして活動に協力する中、「私だからできること、積み上げてきたものが最大限に生かせること」への意欲が膨らみ、任意団体発足とショーの実現にこぎ着けた。

水族館との交渉やイベントの構成にとどまらず、企業の協賛やクラウドファンディングなどによる資金集め、チラシ作成、ゲストの宿泊や弁当の手配……。「とにかく自力で頑張りました。たくさん失敗して、むしろ気付いたのは『一人の力じゃ何もできない』。身をもって知ったのは私の宝物です」。能登の支援については「まずは１０年続ける」と誓い、病と闘う子どもたちのサポートにも乗り出し、浮かべていた笑みを消して宣言した。

「エンターテインメントの力は社会課題の解決に役立つと思います。私の過去は一つも無駄じゃなかったと、誇れる足跡なんだと自分自身に示したい」。だからこそ、今が大切なのだ。

さて、主人公は元競泳女子日本代表の竹村幸（みゆき）さん（３６）にバトンタッチ。２０１４年仁川（インチョン）アジア大会（韓国）の銅メダリストはヒーローズの縁で意気投合したアスリート仲間らと昨年１月、一般社団法人「ＡＳＵＷＡ（アスワ）」を設立した。「自発的にアクションを起こして『人や社会の変化にかかわれた』と実感できれば、きっと思いは強くなる。その思いを広げ、次の世代にもつなげたくて」。多岐にわたる活動の一環で、能登の被災者にも手を差しのべる。今年１月、石川県能登町での交流会で聞かされた子どもの一言に、衝撃を受けた。

（地震発生の）１月１日が一番嫌い――。「確か小学校５年生の男の子。何げない雑談の中でしたが、うれしいはずのお正月が心の傷になったんです」。ひょっとすると、自らの半生が脳裏をよぎったか。

１６年リオデジャネイロ五輪は０秒０６差でリレーの代表入りを逃した。「自分の全てを否定するようになりました。周囲にチヤホヤされても『やめて！ オリンピック選手じゃないのに』って。明るく振る舞うのがつらくて、好きだった水泳が嫌いになり、立ち直るまでに時間がかかりました」

アスワは８月、金沢市へ出向き、復興支援プロジェクトの位置付けで運動会を催した。石川県輪島市の児童クラブに通う子ども１３０人らが参加し、会場は笑顔と歓声で満たされた。こちらも準備、運営、事後処理に至るまで手作り感満載。協賛社への礼状には、手書きで謝意をつづった。

「めいっぱい楽しい時間を共有し、チャレンジする気持ちを取り戻してくれたらなあって」と竹村さん。「誰かの役に立っていると思えて『ありがとう』の言葉をもらえて、今の私は間違いなく自己肯定感も幸福度もメッチャ高いんですよ。『アスリートは、オリンピアンじゃなくたって何でもできる』。それ、証明したいですね」と息巻き、「運動会はミスだらけでしたけど」と頭をかいた。

◇

うなずきながら耳を傾けていた、くだんの知人が「そうなんですよ」と机をたたいて熱弁をふるう。「本来、『うまくいかないのが当たり前』って、困難も楽しめるのがアスリート。そこが特別なんです。引退後だって自分を磨いて過去も輝かせ、社会のど真ん中で活躍すべきなんです。それに……」。スポーツの力を信じ切っている彼にとっては「我が意を得たり」のエピソードだったらしい。