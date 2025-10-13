老犬期はいつ？見逃せない“体の変化”を知ろう

犬は平均12年ほど生きますが、犬種や体格によって老化のスピードは大きく異なります。一般に7歳以上になると老齢期とされ、体の様々な器官に負担が現れ始めます 。

小型犬では7～9歳、大型犬では5～7歳から老化の兆しが現れ、足腰が不自由になったり、トイレの回数が増えたりすることがあります。

こうしたサインに飼い主が気づくことで、適切な介護や生活環境の見直しがスムーズにでき、愛犬のQOL（生活の質）を保つ重要な第一歩になります 。

快適なシニアライフを支える“住まいと食生活”

老犬には静かで暖かな寝床が安心の場所。フローリングの上には滑り止めのラグを敷き、関節への負担を軽減することが重要です。また、トイレへの移動が楽になるよう配慮し、ケアのしやすい環境を整えましょう。

暖かい服や室温管理も体にやさしく、散歩では滑りにくい路面やスロープの設置が安心感につながります 。

7歳頃からは消化にやさしく、栄養バランスに配慮されたシニア専用フードへの切り替えを獣医師と相談しながらゆっくり進めましょう。加えてしっかりと水分を補給できるようにして、飲水量や体重の変化を定期的にチェックすることが、早期発見につながります 。

散歩は短めでも毎日続け、頭を使うおもちゃを取り入れることで刺激と軽い運動を両立できます 。

老犬介護は“定期検診と早めの対応”が鍵

老犬には年に一度の健康診断が必要ですが、シニア期以降は半年に一度の受診が推奨されます 。診察では血液検査や尿検査を通じて腎臓・心臓・甲状腺などの慢性疾患の兆候を早期にとらえ、症状が出る前に対処することができます。また、胸部や腹部のレントゲン検査で心臓肥大や内臓の異常点も把握できます 。

体重の増減や飲水量の変化、視力や聴力の低下、咳や関節の痛みなど、年齢のせいだと思い込まずに、気になる症状があれば速やかに獣医師に相談しましょう。がんや関節炎、神経症状などは早期治療で快適な生活を延ばせる可能性が高いです 。

また、雑種犬は、純血種に比べて平均寿命が1～1.2年長いという調査結果もあり、個体差を理解しながら適切なケアを考えることが大切です。

まとめ

老いは日々の変化と共に進みます。住環境の見直しとシニア向けの食生活を整え、半年に一度の診察と症状への迅速な対応で、愛犬の安心で穏やかな老後を支えていきましょう。