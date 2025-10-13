角田裕毅に「残留」の可能性は――現地記者が説いたレッドブルの内情「ローソンが2戦だけだったのに、ツノダだけを批判するのは不公平だ」

いまだ来季去就が不透明な情勢となっている角田。その立場は海外メディアでも小さくない話題となっている(C)Getty Images

いまだ成績が上向く気配を見せない角田裕毅（レッドブル）の立場は、よりシビアなものへと変化しつつある。

今季限りでレッドブルと契約満了となる角田は、いまだ来季契約の見通しが立っていない。あくまで本人の目標は「残留」で、名門でのキャリア継続を望んでいるとされているが、コンストラクターズランキングで17位と後退する現状は芳しくない。

レッドブル陣営が最終的な評価を下すとされるメキシコGPまで残り2戦。アピールの機会も限られていき、よりプレッシャーが高まる中で、角田の“事実上の更迭”を断言する識者もいる。英公共放送『BBC』のポッドキャスト番組において「もはや問題は『いつ決断するか』であって、『しない』ではない」と語ったのは、サム・バード氏だ。

フォーミュラEなどに参戦する名ドライバーは、角田の置かれた状況について「ツノダはチームメイト（マックス・フェルスタッペン）だけじゃなく、上位陣にも周回遅れにされた。だから、もう彼がその座を明け渡すのは時間の問題だ」と指摘。姉妹チームに属するハジャーとのシート交代、もしくは放出を予測した。

もっとも、角田の不振は「本人だけの責任ではない」と見る向きもある。というのも、レッドブル首脳陣は、勝ちが計算できる絶対的エースであるフェルスタッペンを優先的に支援。新型パーツの導入などマシン改善を積極的に着手しているための、角田が後塵を拝しているのも事実だ。