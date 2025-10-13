仕事熱心で高い目標に向かって邁進できるのに、トレーニングが続かない人がいる。その原因は何か。フィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一さんは「高い目標を掲げることが、挫折の原因だ。正しい目標設定ができれば、体づくりをとことん追求できる」という――。

■「効率優位型」の失敗パターン

トレーニングの成功には、「自分の体質・体型に合った運動」と「人格やライフスタイルを加味した運動」が不可欠です。以下の項目に当てはまるものが多い方は、「効率優位型」かもしれません。

本記事を参考にトレーニングを見直してみるのがおすすめです。

● 早食いである

● 食後、すぐに席を離れる

● 店やアトラクションに並んで待つのは嫌い

● 周囲から「ゆっくりやろうよ」とよく言われる

● 早口だし、人の話もつい急き立ててしまう

● 時間的な切迫感をいつも感じている

● 自分にも人に対しても極度に時間に厳しい

● 頑固だが責任感も強い

● 歩く速度が速い

● 相手の行動やスピードに合わせるのが苦手

【効率優位型によくある継続失敗パターン】

▼ 設定した目標が高すぎてクリアできない

▼ 本当は苦手なクセにウォーキングやジョギングを選択する

▼ 結果を出すことを急ぐあまり、トンチンカンな方向に行ってしまう

【効率優位型におすすめの継続成功スタンス】

スタート時に適正な目標値を設定し大好きなタイパをひたすらに追求すべし！

■常に時間に追われ、効率化を好む

野心的で完全主義者。常に高い目標に向かって邁進する、効率優位型。時間を効率的に使うべくマルチタスクを好み、複数の仕事を同時進行できると満足度も高くなります。「周囲から高い評価を得たい」「会社で昇進したい」という願望も強く、プライベートよりも仕事を優先しがち。いわゆる“ワーカホリック”タイプです。常に時間に追われているため、早口だったり早歩きだったりがクセに。周囲からも「せっかちな人」と見られがちです。また、常に大変なプレッシャーとストレスを抱えているため、自律神経のバランスを崩している恐れがあります。

トレーニングの際も、効率化を好みます。実は私自身このパーソナリティにも当てはまるのですが、例えばランニングをしながら仕事のアイデアをまとめる、車で移動中にオンラインのミーティングを入れる、洗濯機を回したり煮込み料理を作ったりしながら筋トレをする……ということができると心地よく感じます。

■必要なのは、目標のハードルを下げること

そのほか、このタイプの特徴が出やすいのがトレッドミルの使い方。一般的には、まずはスピードを徐々に上げていき、その後、傾斜をつけて強度を上げる……という段階を踏みます。ところが、このタイプの人は「スピードを上げながら、同時に傾斜もつける」という使い方をします。

また、バーベルなどの重りを使った筋トレの際も性格がよく現れます。こういった高重量の筋トレでは、セット間に1分半〜2分のインターバルをとり、筋肉の回復を待ちます。パーソナルトレーニングでこのトレーニングを行うと、多くの人はインターバルのときにトレーナーとの会話が長引き、次のセットにギリギリに入る、もしくは数秒遅れたりします。一方、効率優位型の人は、タイマーのインターバル終了のカウントダウンが始まったところから、ピシッとスタンバイします。

野心的な一面はトレーニングの目標にも表われ、「1カ月で体重を10kg落とします」「3カ月後の初マラソンで3.5時間以内のゴールを目指します！」など、無謀ともいえるチャレンジに本気で取り組もうとします。しかし、目標レベルが高くなれば、当然、失敗のリスクも高くなります。実はこのことが挫折の大きな要因です。

このタイプの人が高い目標を掲げるのは、過去、仕事などでそれをクリアしてきた経験があり、「自分にはできる」というレベルが非常に高いためです。しかし、どんなに志が高くとも、クリアできなければ達成感を得られず、ヤル気を失います。あなたに必要なのは、目標のハードルを下げること。「正しい目標設定」です。これさえできればモチベーションを保つことができ、むしろ体づくりをとことん追求できるでしょう。

■トレーニングの意欲を高める「50％のライン」

正しい目標値とは、達成できる可能性とできない可能性がともに50％のラインです。人はできる可能性が低すぎるとヤル気を失い、簡単すぎると達成感が損なわれます。できるかできないかがギリギリの“フィフティ・フィフティ”のラインをクリアすると、快感や多幸感を得る脳内ホルモン「ドーパミン」が分泌され、「この達成感をもっと経験したい」というトレーニングへの意欲が生まれます。

まずは具体的にトレーニングプランを書き出し「もしかしたらできるかも」と思える種目や負荷、回数を設定してください。そして、そのトレーニングが楽々とできるようになるたびに目標のレベルを上げます。そうやって段階的にレベルを上げていくことで、常に達成感を得られる状況を作りましょう。

■「正しい目標値」と「効率重視のトレーニングと食事」

「自分でプランを立てるのは難しい」という方は、最初はパーソナルトレーナーなど専門家に相談するといいでしょう。そのうち自分で適切な目標設定ができるようになります。ほか、常に時間的切迫感があるため、早く成果を出そうとするあまり、やっている内容がハチャメチャになって失敗するパターンも多いです。ですから正しい目標値を設定すると同時に、できるだけ効率を重視したトレーニング法や食事法を選ぶと、心地よく体づくりを進めることができます。

さて、最初に触れましたが、効率優位型の人は常に強いストレスを抱える傾向にあるため、自律神経のバランスを崩している恐れがあります。自律神経には交感神経と副交感神経があり、この二つがバランスよく働くことで、脳や内臓、血管など体のあらゆるシステムが正常に働きます。ところが、どちらかの働きが弱まるともう一方が過剰になり、心身にさまざまなトラブルが起こります。

■自律神経のバランスを整える呼吸法

交感神経の働きが過剰に傾きやすいのが効率優位型です。体を車に例えると、交感神経はアクセルで副交感神経はブレーキ。このタイプの人は精神的に強いストレスがかかるとブレーキがきかなくなって、心拍数が上昇。高血圧や動脈硬化、不整脈を招きます。そこで、交感神経の暴走を抑える副交感神経の働きを戻しバランスがとれる呼吸法を、ここで紹介します。やり方は以下のとおり。

中野ジェームズ修一『成功も挫折も人格がすべて 痩せる！パーソナリティトレーニング』（小学館クリエイティブ）

1 ※脈拍をとり、ゆっくりと気持ちを落ち着けて体の力を抜き、一旦息を吐ききる

2 深呼吸を行う。5秒かけて鼻から息を吸い、5秒かけて口から息を吐く

※手首の内側の動脈（親指側）に反対の手の人差し指、中指、薬指の指先を当てて数える

これを4〜5回程度、繰り返します。徐々に脈拍がゆっくりになれば、副交感神経の働きが戻ってきた証です。できれば1日1回、例えば就寝前にこの呼吸法を続けることで、心臓を休めることができ、自律神経のバランスを整えることができます。ぜひ、実践してください。

