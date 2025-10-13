¼Â²È¤Ë»Ä¤ëÌ¤º§Ž¤Ìµ¿¦¤ÎËå(56)¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¼Â·»¤¬¸×¤Î»Ò¤Î2000Ëü±ß¤ò»È¤Ã¤¿Ž¢¼Â²È¤¸¤Þ¤¤Ž£¤ÎÊýË¡¡Ú2025Ç¯9·îBEST¡Û
¢£Áý²Ã¤¹¤ëÃæÇ¯¤ÎÌ¤º§¼Ô¤È¼Â²ÈÊë¤é¤·
¶áÇ¯¡¢Ãæ¹âÇ¯´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤âÆÈ¿È¤Ç¼Â²È¤ËÊë¤é¤·Â³¤±¤ë¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æâ³ÕÉÜ¡ÖÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É¡×¤Î¸øÉ½¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¤º§Î¨¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50ºÐ»þÅÀ¤Ç¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¤Ï¡¢1985Ç¯¤Ë¤ÏÃËÀ3.7¡ó¡¦½÷À4.3¡ó¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÃËÀ25.9¡ó¡¦½÷À16.4¡ó¤Ø¤È·ãÁý¡£¼Â¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÏÌó7ÇÜ¡¢½÷À¤ÏÌó3.8ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¿Æ¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÃæÇ¯Ì¤º§¼Ô¤âÁý²Ã¤·¡¢1995Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Î20Ç¯´Ö¤ÇÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ3.02ÇÜ¡ÊÃËÀ2.86ÇÜ¡¢½÷À3.33ÇÜ¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¿Æ¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡¢5³ä°Ê¾å¤Ç¡Ö¿Æ¤¬À¸·×°Ý»ý¤ÎÃæ¿´¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÀ¸³èÉÔ°Â¤¬¸²ºß²½¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î²ð¸î¤äÀ¸³è¤Î°Â¿´´¶¤«¤é¼Â²ÈÊë¤é¤·¤òÁª¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î°Â¿´¤¬¼º¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÀ¸³è´ðÈ×¤òÁÓ¼º¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤â¡¢¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¡ÖÀ¸³èÈñ¡×¡Ö¶âÁ¬´ÉÍý¡×¡Ö¸ÉÎ©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Âç¤¤Ê·üÇ°¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÉ®¼Ô¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¤ÇÉéÃ´¤ò¤É¤¦Ê¬¤«¤Á¹ç¤¦¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±ù¤äÌÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤´¾Ò²ð¤¹¤ëA¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Åµ·¿Åª¤ÊÉÔ°Â¤ò¿§Ç»¤¯±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë»ö°Æ¤Ç¤¹¡£
¢£´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ÆÉâ¾å¤·¤¿Ä¹ÃË¤ÎÉÔ°Â
¡Ö¼«Ê¬¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ëå¤Î¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿A¤µ¤ó¡Ê60ºÐ¡¦°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¶ÐÌ³¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¶»¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¿ÉÔ°Â¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÃ¶ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉÔ°Â¤È¤Ï¡¢4ºÐÇ¯²¼¤ÎËåB¤µ¤ó¡Ê56ºÐ¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£B¤µ¤ó¤Ï»ýÉÂ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂÎÄ´¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ê¡¢½¢Ï«·Ð¸³¤Ï¸ÂÄêÅª¡£¸½ºß¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¼Â²È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤Ãç¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢A¤µ¤ó¤¬Ëü¤¬°ì¤Î»þ¡¢B¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¼«¤º¤ÈA¤µ¤ó¤ÎºÊ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ÊÂç³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ï¤«¤Ä¤ÆÃÏ¸µ¤Ç¾¦Çä¤ò±Ä¤ß¡¢¼Ò°÷¿ô¿Í¤òÊú¤¨¤¿¾¦Å¹¤Ç¤·¤¿¡£B¤µ¤ó¤âÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢»ýÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂÎÄ´¤ÎÎÉ¤¤»þ´ü¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£»þ¤Ë¤Ï¼Â²È¤Î²È»ö¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£µëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Æ¯¤¯¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿Ëå¤ÎB¤µ¤ó
¤·¤«¤·»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤º¡¢¶á¤¯¤ËÂç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬³«¶È¤¹¤ë¤È¡¢µÒÂ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÆß²½¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉã¿Æ¤¬¥¬¥ó¤ò´µ¤¤¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÃÏ¤È¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Êë¤é¤·¤ËÉÔ¼«Í³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢B¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¬¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÖÆ¯¤¯¾ì½ê¡×¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢A¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½¢¿¦¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Î¹âÎð²½¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¡¢²È¶È¤Ï´°Á´¤ËÇÑ¶È¡£Éã¤ÏÂ¾³¦¤·¡¢Êì¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤Æ»ÜÀß¤ËÆþµï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢B¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â²È¤Ë»Ä¤ê¡¢À¸³èÈñ¤ÎÂ¿¤¯¤òÊìÌ¾µÁ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤È½ª¿È·¿¤Î¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤ÇÏÅ¤¦À¸³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¸»¤È½»¤Þ¤¤¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÀ¸³è¤ÎÄ¥¤ê¤ò¼º¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ï¿¼¤¤·üÇ°¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Çã¤¤Êª°ÍÂ¸¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ëB¤µ¤ó¤Ø¤ÎÉÔ°Â
B¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤±A¤µ¤ó¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤ÎÇã¤¤Êª°ÍÂ¸·¹¸þ¤äµ¤Ê¬¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤Ë¤è¤ë¶âÁ¬´ÉÍý¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ç¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢A¤µ¤ó¤ÏÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡×¤Î³èÍÑ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÏÍÂ¶â¸ýºÂ¤«¤éÂ¨»þ°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¹â°Ê¾å¤Î»Ù½Ð¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÏËè·î¤ÎÀ¸³èÈñÍ½»»¤òB¤µ¤ó¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¡¢Çã¤¤ÊªÍúÎò¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é²È·×´ÉÍý¤ÎÎý½¬¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï½çÄ´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤¿¤ê¡¢µ¤Ê¬¤¬¹âÍÈ¤¹¤ë¤È¾×Æ°Åª¤Ë¹â³Û¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤È¡¢·×²è¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë·î¤Ï2½µ´Ö¤ÇÍ½»»¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢»Ä¤êÈ¾·î¤ò¶ËÃ¼¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¡ÖÊì¤Î»à¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶âÁ¬´ÉÍý¤ÎÉÔ°Â¤¬À¸³èÇËÃ¾¤ä¸ÉÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×A¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Êì¤Î»à¸å¤ÏÀ¸³èÈñ¤¬8Ëü±ß¤Ë¡Ä
A¤µ¤ó¤¬ÁÛÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤Î»à¸å¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏA¤µ¤ó¼«¿È¤ËËü¤¬°ì¤Î¤È¤¡¢B¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤¬ÇËÃ¾¤·¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ÊB¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±ù¤ÈÌÅ¡Ë¤ËµÚ¤Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢B¤µ¤ó¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï·î20Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¡¢¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê·îÌó6Ëü9000±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊìÌ¾µÁ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤È¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤«¤é13Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¤Î»à¸å¤Ï¤³¤Î¤ª¶â¤¬ÅÓÀä¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËA¤µ¤ó¤¬ÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡¼ýÆþ¤ÎÂçÉý¸º¾¯¡¢¢½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¡¢£¶âÁ¬´ÉÍýÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢¤¸ÉÎ©¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ëÁý²Ã¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£·î20Ëü±ß¤«¤éÌó6Ëü9000±ß¤Ø¤Î¼ýÆþ·ã¸º¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¿å½à°Ý»ý¤òÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£B¤µ¤ó¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÇ¯Ìó20Ëü±ß¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·î´¹»»¤ÇÌó8Ëü5000±ß¤È¸½ºß¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
ÃÛ40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¼Â²È¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤âB¤µ¤ó°ì¿Í¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢¶âÁ¬´ÉÍý¤ÎÌäÂê¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤Î´ÉÍý¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¼ýÆþ¸º¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¾×Æ°Åª¤Ê»Ù½Ð¤äº¾µ½Èï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÅª¡¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬¼¡À¤Âå¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸½ºßÂç³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤Ç¡¢½¢¿¦¤ä·ëº§¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸å¤Ç¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½A¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦È½ÃÇ¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£2500Ëü±ß¤ÎÍÂÃù¶â¤ÇÏ·¸å¤âÊë¤é¤»¤ë¤Î¤«
B¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢Êì¤Î»à¸å¤ËÀ¸³èÈñ¤¬¼«Ê¬¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»¤ÎA¤µ¤ó¤Ë¤Ï2000Ëü±ß¤È¼Â²È¡¢Ëå¤ÎB¤µ¤ó¤Ë¤Ï2500Ëü±ß¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¿¤á¡¢B¤µ¤ó¤Ë¤Ï2500Ëü±ß¤ÎÍÂÃù¶â¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÏ·¸å¤Þ¤Ç»ñ¶â¤¬¤â¤Ä¤Î¤«¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢µìÃÎ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëFP¤¬¤¤¤ë¤«¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È´«¤á¤é¤ì¡¢Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬É®¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡¢NISA¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ìÉô±¿ÍÑ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·B¤µ¤ó¤Ï¡Ö·»¤ÎA¤µ¤ó¤«¤éÅê»ñ¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁë¸ý¤Ç´«¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·Â»¼º¤ò½Ð¤·¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢A¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÅê»ñ¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
B¤µ¤ó¤«¤é¡Ö·»¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¡¢A¤µ¤ó¤ò¸ò¤¨¤Æ3¼Ô¤Ç»ñ»º´ÉÍýÊý¿Ë¤ò¶¨µÄ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢¤½¤·¤ÆÍÂÃù¶â¤Î·×²èÅª¤Ê¼è¤êÊø¤·¤ÇÀ¸³¶¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô»ú¤Ç¾ÍèÁü¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°·×²è¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢B¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ø¤ÎÄÌ±¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄê´üÅª¤ËÍøÍÑ¤·¡¢¾É¾õ¤Î°ÂÄê¤ÈºÆÈ¯Í½ËÉ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä´Ç¸î¤Ç¤Ï¡¢ÉþÌô¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Î»Ù±ç¡¢°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¸ÉÎ©ËÉ»ß¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¼Á¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö
ÉÔÆ°»º¤ÎÌäÂê¤â½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£¼Â²È¤ÏÃÛ40Ç¯°Ê¾å¤Ç¡¢Éã¤ÎÁêÂ³»þ¤ËA¤µ¤ó¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÁêÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë3Ç¯Á°¤ËÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤Æ¤ÇÆÈ¤ê¿È¤Ë¤Ï¹¤¹¤®¡¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ25Ê¬¤ÈÎ©ÃÏ¾ò·ï¤â¸·¤·¤¤¡£Äí¤Î´ÉÍý¤ä²È¤Î°Ý»ý¤ÏB¤µ¤ó¤Ë¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤ÈA¤µ¤ó¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇA¤µ¤ó¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤¬¾Íè¤â°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¹Ù³°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤ÂÓ¿ô¤Ï300¸Í¤Û¤É¡¢ÀìÍÌÌÀÑ¤Ï2LDK¡¦60m2Âæ¡£¹ØÆþ²Á³Ê¤ÏÌó1800Ëü±ß¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÁ°¤Î2022Ç¯¤ËÃÛ5Ç¯¤Î¿·¸ÅÊª·ï¤È¤·¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÎÙ¤Ë¤ÏÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢B¤µ¤ó¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ï·î1Ëü±ßÂæ¤È¡¢¾ÍèÅª¤ËB¤µ¤ó¤¬Ê§¤¤Â³¤±¤ä¤¹¤¤¿å½à¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Î´ÉÍý¿¦¤È¤·¤ÆÇ¯¼ýÌó1200Ëü±ß¡¢ºÊ¤â¶µ°÷¤È¤·¤ÆÇ¯¼ýÌó800Ëü±ß¤Î¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤¹¡£¶µ°éÈñ¤Ï¤³¤ÎÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤ÇÏÅ¤¤¡¢Éã¤«¤é¤ÎÁêÂ³¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÍÂÃù¶â2000Ëü±ß¡Ê¼Â²ÈÉÔÆ°»º°Ê³°¤Î»ñ»º¡Ë¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë²¹Â¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËåB¤µ¤ó¤ÏÇ¯¶â¼ýÆþ¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê2500Ëü±ß¤Ë¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤±¤º¡¢A¤µ¤ó¤ÎÍÂÃù¶â2000Ëü±ß¤ò»È¤¤¡¢B¤µ¤ó¤Î¾Íè¤Î½»¤Þ¤¤¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏA¤µ¤óÌ¾µÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤ÎÁêÂ³È¯À¸¸å¤ËA¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯ÁêÂ³¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òB¤µ¤ó¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤¹¤ë¡ÖÂå½þÊ¬³ä¡×¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âå½þÊ¬³ä¤ÏÁêÂ³¿Í´Ö¤Î¹ç°Õ¤È¼êÂ³¤¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇÌ³¤äÅÐµ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿·×²è¤ÏÀìÌç²È¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤äÀÇÍý»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢B¤µ¤ó¤Î½»¤Þ¤¤¤Î°ÂÄê¤È»ñ»º¤Î¹ÔÊý¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸³è²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼
Á°½Ò¤Î3¼ÔÌÌÃÌ¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼É½¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤¯Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢A¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅê»ñ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÌÜÅª¤È¤·¤Ê¤¤FP¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼É½¤ÎºîÀ®¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºB¤µ¤ó¤ÎÄ¾¶á¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¿©Èñ¡¦¸÷Ç®Èñ¡¦°åÎÅÈñ¡¦¸ä³ÚÈñ¤ò¡Ö´ðËÜÀ¸³èÈñ¡×¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç·¿²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤ÉÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÈñ¤òÁÛÄê¤·¡¢Î×»þ»Ù½Ð¤È¤·¤Æ130Ëü±ß¤ò·×¾å¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤ÈÍÂÃù¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»90ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤Ï¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î¶âÁ¬´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À´°Á´¤ËÀ¸³èÈñ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼É½¤Ç¡Ö·î15Ëü±ß¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢2500Ëü±ß¤ÎÍÂÃù¶â¤ÏÌó28Ç¯»ý¤Á¡¢90ºÐ¶á¤¯¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è²þÁ±¤ÎÌÜÉ¸¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬²êÀ¸¤¨¡¢B¤µ¤ó¤Î¤ä¤ëµ¤¤È°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËA¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÈ¼Áö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯1²ó¤ÎÄê´üÌÌÃÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢µÞ¤Ê»Ù½Ð¤äÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¿ï»þÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¡¢¸ÉÎ©¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤òËÉ¤°¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÍÁ³¹ß¤ê¤«¤«¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨¤ë
A¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¡×¤È¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÏ·¸å¡×¤òÆ±»þ¤ËÀß·×¤¹¤ë¹¥Îã¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ä²ð¸î¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ËÀÈ¼å¤Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¾ÍèÀß·×¤âÊ»¤»¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤ÏÉ¬¤º¼¡À¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¸½¾õÇÄ°®¡×¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¼ýÆþ¾õ¶·¡¢»ñ»º¡¢½»¤Þ¤¤¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¿Æ¤Î»àË´¤ä¼«Ê¬¤Î»àË´¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÊÑ²½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡ÖÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¡×¤Ç¤¹¡£¾ã³²Ç¯¶â¡¢À¸³èÊÝ¸î¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¢²È»öÂå¹Ô¡¢¸«¼é¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ò»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¡¢¿½ÀÁÊýË¡¤ä¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¡×¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ëFP¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºî¤ê¡¢Äê´üÅª¤ÊÁêÃÌÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¿ÆÂ²¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¥×¥í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÑ²½¤ÏÉ¬¤ºË¬¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢ÁªÂò»è¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯9·î20Æü¡Ë
»°¸¶ Í³µª¡Ê¤ß¤Ï¤é¡¦¤æ¤¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
1965Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£À®ìþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¡£Àì¶È¼çÉØ¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤Ëµ¯¶È¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡Ö¥×¥ìÄêÇ¯ÀìÌçFP®¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2025Ç¯¡¢¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¡ÖÏ·Ç¯³Ø³Ø°Ì¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬¤¢¤ëºùÈþÎÓÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ½¤»Î¡ÊÏ·Ç¯³Ø¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£¸øÅªÊÝ¸±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢ÁêÂ³¿ÇÃÇ»Î¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½ñ¤±¤ÐÃù¤Þ¤ë¡ª º£¤«¤é»Ï¤á¤ë¼«Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊæÆ±Ë¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤ª¶â¤ÎÂçÀµ²ò100¡Ù¡Ê±Ê²¬½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ »°¸¶ Í³µª¡Ë