「家族になりたい人生でした」玉森裕太、家族旅行ショットに反響！ 「仲良しファミリー」「尊い！」
Kis-My-Ft2の玉森裕太さんは10月12日、自身のInstagramを更新。家族旅行の様子を公開しました。
【写真】玉森裕太、家族旅行ショットに反響！
この投稿にファンからは、「日帰り旅行楽しめましたか？」「家族写真すてきだな」「完全プライベートを載せてくれるの本当にありがとう」「仲良しファミリー」「尊い！」「家族になりたい人生でした」「腕が着々とごつくなってて好きです」「おなかいっぱいポーズかっわいい」「本当にかっこよ過ぎてやばい」「楽しそうでなにより」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「完全プライベートを載せてくれるの本当にありがとう」玉森さんは「日帰り家族旅行をしてきました」とつづり、6枚の写真を投稿。6枚目では家族ショットを公開しました。顔は加工で隠されていますが、みんなカメラ目線で楽しそうな様子が伝わり、家族の仲の良さが感じられます。
