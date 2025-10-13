ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÆüËÜ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡²¦¹ñ½é·âÇË¤Î¸°¡¢¥µ¥Ý¤È¤Î¶¦Æ®¤Ç¡Ö¾¡¤Ä³ÎÎ¨¾å¤¬¤ë¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡½¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¤ËÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£13Æü¤Ï²ñ¾ì¤ÇÁ°Æü²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÏÄÌ»»2Ê¬¤±11ÇÔ¤È°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥¤¥ì¥Ö¥ó¤âÆüËÜÀïÌµÇÔ·ÑÂ³¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡È²¦¹ñ¡É½é·âÇË¤Ø¡Ö½é¾¡Íø¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤·¡Ê¾¡Íø¡Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤±¤É¡¢¡ÊWÇÕ¡ËËÜÈÖ¤Ç¾¡¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀÆü¡Ê14Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Î¸°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿§¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ë²«¿§¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤±¤É¾ÍèÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤âÆüËÜ¿Í¤¬ÆüËÜ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÂÐÀï¹ñ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¤±¤Éà¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤Ê¤ó¤Àá¤È¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¶¦Æ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È´ÑµÒ¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾¡Éé¤´¤È¤Ç¤Ï¡ÊÆüËÜ¤Î¡ËÀÄ¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¾¡¤Ã¤Æ¼«Á³¤È¶¯¤¤ÆüËÜ¤À¤«¤é±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¢¦º£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ãGK¡ä
ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë¡¢ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¡ãDF¡ä
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë
¡ãMF/FW¡ä
°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡ÊE¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡ÊS¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡ÊR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢ÀÆÆ£¸÷µ£¡ÊQPR¡Ë¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë