ガールズグループ「LE SSERAFIM」が13日、Kアリーナ横浜でファッションサイトZOZOTOWN20周年を記念した音楽イベント「ZOZOFES」に出演した。メンバーの、KIM CHAEWON（25）SAKURA（27）HUH YUNJIN（24）KAZUHA（22）HONG EUNCHAE（18）がイベント出演前に囲み取材に応じた。

ZOZOTOWN20周年を記念して制作された楽曲LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」が9月26日にリリース。同曲は、YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」をモチーフに、「シティポップ」と「ZOZOFES」テーマの「Y2K」という異なるカルチャーを融合させた楽曲。サンプリングと新規歌詞の書き下ろし、アレンジをTokyo Coffee Breakが務めた。

5人は、黒を基調としたきらびやかな衣装で登場。記念楽曲が決まった際の心境についてHUH YUNJINは「YOASOBIさんとご一緒できると決まって本当にうれしかったですし、とても光栄だなと思いました。普段からとても大好きで尊敬する先輩なのでワクワクしています」と世界的人気アーティストとのコラボを喜んだ。

楽曲についてKAZUHAは「シティーポップの要素が入っているので新しいジャンルに挑戦しつつ、LE SSERAFIMらしさが出せるように試行錯誤しました」とポイントを挙げた。“新境地”な曲調となったことで収穫もあり、SAKURAは「新しい歌の表現方法をたくさん学べたかなと思います。LE SSERAFIMとしては珍しい雰囲気の楽曲になると思います」と予告した。

HONG EUNCHAEは「特別なステージで披露できるとなってうれしいです」、KIM CHAEWONは「私たちのエネルギーあふれるステージをどうかご期待ください」と意気込みを語った。