TWS¡¢ËÜÆü¡Ê13Æü¡ËÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ÖÁ´¶Ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤½àÈ÷¤·¤¿¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×TWS¤¬6¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë´¶ÁÛ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWS¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤òËþµÊ¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡×
10·î13Æü¡¢¥½¥¦¥ë¹ÄÅ¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥ó¡Ë¶èYES24¥é¥¤¥Ö¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢TWS¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Øplay hard¡Ù¤Ï¡¢¼ã¤µ¤È¾ðÇ®¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃí¤®¡¢Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤â¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£
TWS¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿6¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ðÇ®Åª¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÄ°¤«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬1ÈÖ¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÖÍ½Äê¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥·¥ó¥æ¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê¡ØHead Shoulders Knees Toes¡Ù¤Ç¸«¤»¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÀÄ½ÕÂçÇúÈ¯¡É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½àÈ÷¤¹¤ë²áÄø¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥è¥ó¥¸¥§¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê¤Î²Î»ì¤Î¤è¤¦¤ËTWS¤Î¸Â³¦¤ò²õ¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤òÃí¤¤¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥Õ¥ó¤Ï¡Öº£²ó¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¥®¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ï¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òºÆ¤Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³Ú¶Ê¤À¤È¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤½àÈ÷¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ø¿´¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥Õ¥ó¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤È¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡£°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢TWS¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØOVERDRIVE¡Ù¤Ï¡¢10·î13Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë