TWICE¥â¥â¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¡õÈþÊ¢¶ÚºÝÎ©¤Ä¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×»ÑÈäÏª¤Ë¡ÖÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/13¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥â¥â¡ÊMOMO¡Ë¤¬10·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÈÊ¢¶Ú¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥â¥â¡¢¶»¸µ¡õÊ¢¶Ú¤Î¤¾¤¯ÂçÃÀ°áÁõ
¥â¥â¤Ï¡Öthank you Singapore¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖTWICE 'THIS IS FOR' WORLD TOUR¡×¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸ø±é¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°Ë¹¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¤Î¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥â¥â¡¢¶»¸µ¡õÊ¢¶Ú¤Î¤¾¤¯ÂçÃÀ°áÁõ
¢¡TWICE¥â¥â¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÈÊ¢¶Ú¤òÈäÏª
¥â¥â¤Ï¡Öthank you Singapore¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖTWICE 'THIS IS FOR' WORLD TOUR¡×¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸ø±é¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°Ë¹¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡TWICE¥â¥â¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¤Î¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û