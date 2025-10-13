¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡ÙÈ¯ALPHA DRIVE ONE¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¡õ°§»¢¸ø³«¡ª·ÝÌ¾¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS 2 PLANET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ALPHA DRIVE ONE¤¬½é¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÅ·â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛALPHA DRIVE ONE¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ²òÀâ
µî¤ë10·î12Æü¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¸Ä¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¤ÎALPHA DRIVE ONE¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¿·¿Í¤é¤·¤¤ÌöÆ°´¶¤ò¸«¤»¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ALPHA DRIVE ONE½é¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·Á¯¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¼«¿®°î¤ì¤ëÌÜ¤Ä¤¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ´ÏÂ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬¤È¤â¤Ëµ±¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç½ÐÈ¯¤òÃÎ¤é¤»¤¿ALPHA DRIVE ONE¤Ï¡¢¡È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¡É¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ALPHA DRIVE ONE¤Ï½é¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËÂ³¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤Î¸ø¼°³èÆ°Ì¾¤â°ì½ï¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥ó¥½¡¢¥¢¥ë¥Î¡¢¥ê¥ª¡¢¥´¥Ì¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥·¥ó¥í¥ó¡¢¥¢¥ó¥·¥ó¡¢¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤ò¸ø¼°²½¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥¢¥Ï¥ª¤ÏÍÄ¾¯»þÂå¤Î°¦¾Î¡Ö¥¢¥ë¥Î¡ÊARNO¡Ë¡×¤ò¸ø¼°³èÆ°Ì¾¤ËÄê¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Ï¡ÖALPHA¡×¡ÊºÇ¹â¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ë¡ÖDRIVE¡×¡Ê¾ðÇ®¤È¿ä¿ÊÎÏ¡Ë¡ÖONE¡×¡Ê1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÈK-POP¥«¥¿¥ë¥·¥¹¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤ÊÊúÉé¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
¥¸¥å¥ó¥½¡§ALPHA DRIVE ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤¿»£±Æ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éALPHA DRIVE ONE¤ÎÁÇÅ¨¤Ê³èÆ°¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Î¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥¢¥Ï¥ª¡Ë¡§º£²ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢ALPHA DRIVE ONE¤¬ËÜÅö¤Ë1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ª¡§½é¤á¤Æ¤ª¸«¤»¤¹¤ëALPHA DRIVE ONE¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ò¾å¼ê¤¯¤ä¤êÄÌ¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤À¤±¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤.
¥´¥Ì¡§ALPHA DRIVE ONE½é¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤¯»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»×¤¤¤Ã¤¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡§¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤À¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿§¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤°³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥·¥ó¥í¥ó¡§¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥·¥ó¡§ALPHA DRIVE ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¯¸«¼é¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤³èÆ°¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡§¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤´°§»¢¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éALPHA DRIVE ONE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¡¢°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¾ï¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë