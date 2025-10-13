レイザーラモンHG、子ども顔出しの家族ショットに「美男美女揃い」「そっくり」の声 妻・住谷杏奈が公開
【モデルプレス＝2025/10/13】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が10月13日、自身のInstagramを更新。HGや子どもたちとの家族ショットを公開した。
【写真】レイザーラモンHG「美男美女」家族顔出しショット
住谷は「BACK-ONワンマンライブ『ANIMANIA』へ家族4人で参戦してきました」とロックバンドBACK-ONのライブに行ったことを報告し、HGと住谷、娘と息子の家族ショットを投稿。4人はお揃いのバンドTシャツを身に着けており、娘とHGは笑顔でメロイック・サインのポーズを決めている。
この投稿に、ファンからは「美男美女揃い」「娘さん美人」「息子さんお父さんにそっくり」「将来が楽しみ」「おそろいなの可愛い」「素敵家族」「仲良し一家素晴らしい」といったコメントが寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
