ノルディックスキー男子で１４年ソチ五輪団体銅メダリストで飯山市の地域おこし協力隊員も務める竹内択（ｔｅａｍ ｔａｋｕ）がプロディースするジャンプ大会「ｔｅａｍｔａｋｕ ＣＵＰ」が長野・飯山で行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）がレジェンド葛西紀明（土屋ホーム）、女子の一戸くるみ（雪印メグミルク）らとともにゲスト出演した。

トークショーでは、葛西、一戸、竹内らと登壇し、会場到着が遅れたことをさっそくいじられるなど、息の合った掛け合いを披露した。会場に集まったファンから「勝負飯は何ですか？」などの質問も飛び「ラーメンが大好きでラーメン食べますね。あっさり中華系も好きだし、みそっていうの好きっすね」と話すなど私生活の話も飛び出し、大いに盛り上げた。

来年２月にはミラノ・コルティナ五輪が控える。９月の五輪会場に行われた夏のＧＰではノーマルヒル３位、ラージヒルを制するなど順調に調子を上げている。小林陵は「ビッグジャンプをしてパワーを届けたい。金メダルを目指したい」と観客に誓った。