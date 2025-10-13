¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¡¡J¥êー¥°»ÄÎ±¤òÁè¤¦Ä¹Ìî¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¡ÄJFL¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì
¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô
¡¡¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°Âè31Àá¡¢¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤¬13Æü¡¢J¥êー¥°»ÄÎ±¤òÁè¤¦Ä¹Ìî¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î½ç°Ì¤¬1¤Ä¾å¡¢17°Ì¤ÎÄ¹Ìî¤Ï¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆJ¥êー¥°ÄÌ»»1¾¡9ÇÔ3Ê¬¤ÈÊ¬¤¬°¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°È¾36Ê¬¡¢Ä¹Ìî¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÄËº¨¤Î¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¡£0ÂÐ1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤Ï¸åÈ¾¡¢¥´ー¥ëÁ°¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÂçÌî¤¬¥·¥åー¥È¡£¤·¤«¤·¥ー¥Ñー¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤Æ3Ï¢ÇÔ¡£¡Ú¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¡¡0-1¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡Û
¡¡¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç7¾¡7Ê¬¤±16ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ28¤Ç¡¢JFL¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤Ç¤¹¡£