»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÈþÌ£¤·¤¤Æ¦Éå¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ªµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¹ÔÎóÅ¹¤Ç¡Ö¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡×¤ò³Ø¤Ö¡§À¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤òÀ¤³¦¤ÇÂçÁÜº÷¡ª ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó°¦¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë³°¹ñ¿Í¤ò¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ¡×(Ëè½µ·îÍËÆüÌë8»þ54Ê¬ ¢¨10·î13Æü¤ÏÌë8»þÊüÁ÷)¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Î½éÍèÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¸¨¤´¤·Æ¦Éå
¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ºß½»¤Î¡ÖÆ¦Éå¡×¤ò°¦¤¹¤ë¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÅÁÅý¿©ÉÊ¡¢Æ¦Éå¡£ÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤Ïµ®Â²¤äÁÎÎ·¤À¤±¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¹âµéÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ½îÌ±¤Ë¤â¹¤Þ¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï100¼ïÎà¤ÎÆ¦ÉåÎÁÍý¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ¦ÉåÉ´ÄÁ¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¡ÖTOFU¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄêÈÖ¤Î¿©ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤¬Æ¦Éå¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï28Ç¯Á°¡£±ÉÍÜ»Î¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÎÉ¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ¦Éå¤È½Ð²ñ¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¡£°ÊÍè¡¢Æ¦Éå¤ÎÎº¤È¤Ê¤ê¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³Àè¤Ç¤âÆ¦Éå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤ë¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ÔÈÎ¤ÎÆ¦Éå¤Ï¹âµéÉÊ¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÆ¦Éåºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢È¾Æü¤«¤±¤Æ¿å¤ÇÌá¤·¤¿ÂçÆ¦¤ò¡¢Èé¤´¤È¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¡£ÉÛ¤ÇßÉ¤·¤Æ¹Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¦Éå¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëÆ¦Æý¤¬´°À®¡£¤³¤ÎÆ¦Æý¤ò¼ÑÎ©¤Æ¡¢¤Ë¤¬¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÈÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Çº¤ß¤À¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤·¤òÉß¤¤¤¿¥¶¥ë¤Ç¿åµ¤¤òÀÚ¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î·¿¤ËÆþ¤ì¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¡¢30Ê¬¤Û¤ÉÎä¤Þ¤»¤ÐÆ¦Éå¤¬´°À®¡ª¡¡½µ¤Ë£³²ó¤ÏÆ¦Éå¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢7ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¡¢¥ì¥ª¡¼¥Í¤¯¤ó¤È¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¼êºî¤êÆ¦Éå¤ò¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ËèÆü´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Æ¦Éå¤Îºî¤êÊý¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª¡¡¥ì¥ª¡¼¥Í¤¯¤ó¡¢¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ¦Éå¤ÎÌ¾»ºÃÏ¡¦µþÅÔ¡£¸Å¤¯¤«¤éËÉÙ¤ÊÃÏ²¼¿å¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Àº¿ÊÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ¦Éåºî¤ê¤¬À¹¤ó¤Ë¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊµþÅÔ¤ÎÆð¿å¤ò»È¤¤¡¢¤Ë¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¡¤Þ¤·Ê´¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¸Ç¤á¤ëµþÆ¦Éå¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯³ê¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È128Ç¯¡Ö¤È¤è¤¦¤±²° »³ËÜ¡×¡£³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡¢µþÆ¦Éå¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¤È¤è¤¦¤±Ãã²°¡×¤Ç¡¢¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ÎÎäÅÛ¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¡¢Ì¾Êª¡ÖÅÛÁ·¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÆ¦Éå¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¡£½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÆ¦Éå¤Ë¡ÖÂçÆ¦¤ÎÌ£¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶Æ°¡ª¡¡¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥ì¥ª¡¼¥Í¤¯¤ó¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È´°¿©¡£¤³¤Î¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Îºî¤êÊý¤ò¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÍâÄ«4»þ¡Ö¤È¤è¤¦¤±²°¡×¤Ø¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»°ÂåÌÜ¤Î»³ËÜµ×¿Î²Â¤µ¤ó¤È¡¢Â©»Ò¤Ç¼ÒÄ¹¤Î»ÍÂåÌÜ¡¦¹Ò¤µ¤ó¡£µ×¿Î²Â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Ë»È¤¦ÂçÆ¦¤Ï¡¢¿·³ã»º¡ÖÎ¤¤Î¤Û¤Û¤¨¤ß¡×¡£ÂçÎ³¤Ç´ÅÌ£¤¬¶¯¤¯¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ëÆ¦Éå¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¡£°ìÈÌÅª¤ÊÆ¦Éå¤ÏÈéÉÕ¤¤Î¤Þ¤ÞÆ¦Æý¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤È¤è¤¦¤±²°¡×¤Ç¤Ï¡¢Èé¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤«¤éÆ¦Æý¤Ë¡£»¨Ì£¤ä¶ìÌ£¤¬¾Ã¤¨¡¢¤è¤êÇ»¸ü¤Ç´ÅÌ£¤Î¤¢¤ëÆ¦Æý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Èé¤ò½ü¤¤¤¿ÂçÆ¦¤ò¤¹¤êÄÙ¤·¤¿¡Ö¸â¡×¤ò°µÎÏ³ø¤Ç¼ÑÎ©¤Æ¡¢¹Ê¤Ã¤ÆÆ¦Æý¤Ë¡£Ì£¸«¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÇ»¸ü¤ÊÆ¦Æý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¡£¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Ë»È¤¦Æ¦Æý¤ÎÇ»ÅÙ¤Ï12¡Á13¡ó¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤È¤è¤¦¤±²°¡×¤Ï14.5¡ó¡£Ç»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÇ´¤ê¤¬½Ð¤Æ¡¢¿©´¶¤¬ÎÉ¤¤Æ¦Éå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¡¢À¡¤Þ¤·Ê´¤òÅêÆþ¡£¤Ë¤¬¤ê¤è¤êÊÝ¿åÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢³ê¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¡£
·¿¤ËÆþ¤ì¤ÆÌó15Ê¬¡£Îä¿å¤Ë¤¢¤±¤ÆÀÚ¤êÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö»ø¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¤È¤è¤¦¤±²°¡×¤Î¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤¬´°À®¡ª
¤³¤³¤Ç¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤«¤é¡¢²ÈÄí¤Ç¤â³ê¤é¤«¤Ê¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤òºî¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¡¢Æ¦Æý¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢¥Ü¥½¥Ü¥½¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
½Å¤·¤Ç¥×¥ì¥¹¤·¤Æ¸Ç¤á¤ëÌÚÌÊÆ¦Éå¤ËÂÐ¤·¡¢¶Å¸ÇºÞ¤À¤±¤Ç¸Ç¤á¤ë¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Ï¡¢Æ¦Æý¤ÎÇ»ÅÙ¤¬12¡ó°Ê¾åÉ¬Í×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÑÎ©¤Æ¤ë¤ÈÉ½ÌÌ¤ËÅòÍÕ¤¬¤Ç¤¤Æ¾Ç¤²¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤Ï°µÎÏ³ø¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÇ»ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡Ö²ÈÄí¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÈþÌ£¤·¤¤¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Îºî¤êÊý¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤ÇÆ¦Æý¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£Ç»ÅÙ¤òÂ¬¤ë¤È9¡ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸Ç¤á¤Æ¤â½À¤é¤«¤¯¤Æ»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç»È¤¦¤Î¤¬¡¢´¨Å·Ê´¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢°µÎÏ³ø¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤«¤éµþÅÔ¤ÇÅÁÅýÅª¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡¢ÀïÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
´¨Å·Ê´2g¤ò100ml¤Î¿å¤ËÍÏ¤«¤·¡¢£¹¡ó¤ÎÆ¦Æý¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Ç»ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¡ª¡¡¤½¤³¤ËÀ¡¤Þ¤·Ê´£³g¤ò²Ã¤¨¤Æ·¿¤ËÎ®¤·¹þ¤á¤Ð¡¢µþÅÔÅÁÅý¤Î¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤¬´°À®¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤âºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¿½¤·½Ð¤¬¡££²Æü´ÖÆÃ·±¤·¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤òºî¤ì¤ë¤«¡×²ñÄ¹¤Ë¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¦Éåºî¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¡Ö¤È¤è¤¦¤±²°¡×¤Î¿ßË¼¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢2Æü´Ö¡¢ÌÔÆÃ·±¡ª¡¡¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥á¥â¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÉü½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤¿¥Æ¥¹¥È¤ÎÆü¡£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÈÀäÌ¯¤Ê¿©´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æ¦Æý¤ÎÇ»ÅÙ¤È¡¢´¨Å·Ê´¡¢À¡¤Þ¤·Ê´¤ÎÊ¬ÎÌ¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢º®¤¼¤¿»þ¤ËÇ»ÅÙ¤¬12¡ó°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢´¨Å·Ê´¤ÎÊ¬ÎÌ¤ò¿µ½Å¤Ë·×¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¹¤®¤ë¤È¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌ£¤¬Íî¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¤¤È¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¨Å·¤Î²¹ÅÙ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆ¦Æý¤ò²¹¤á¡¢´¨Å·¤ÈÆ¦Æý¤òº®¤¼¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤É13¡ó¤Ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢À¡¤Þ¤·Ê´¡£Â¿¤¹¤®¤ë¤È¥Ü¥½¥Ü¥½¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ¦Æý¤ËÊ»¤»¤Æ»È¤¦ÎÌ¤òÈùÄ´À°¡£·¿¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¡£¤É¤¦¤Ë¤«ºÇ¸å¤Þ¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ËÊñÃú¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·Á¤âÊÝ¤¿¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ª¡¡»î¿©¤·¤¿²ñÄ¹¤«¤é¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹ç³Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤Î»þ¡£¡Öµ®½Å¤ÊÆ¦Éåºî¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÆ»¶ñ°ì¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡£Íß¤·¤«¤Ã¤¿Ç»ÅÙ·×¤Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤ÏÂç´¶·ã¡ª¡¡¥ì¥ª¡¼¥Í¤¯¤ó¤È¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²ñÄ¹¤È¼ÒÄ¹¤Î»÷´é³¨¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤è¤¦¤±²°¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆÁÅç¡¦ÁÄÃ«ÃÏÊý¤Î¡Ö´äÆ¦Éå¡×¤Ë´¶Æ°¡ª
¼Â¤Ï¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¡¢¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´ÅöÃÏÆ¦Éå¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç¡¦ÁÄÃ«ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È49Ç¯¤Î¡Ö·ª»Þ¾¦Å¹¡×¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ë¡Ö´äÆ¦Éå¡×¤Ï¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÂçÆ¦¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
´äÆ¦Éå¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÆ¦Éå¤ÎÌó£³ÇÜ¡ª¡¡É³¤ÇÇû¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤âÊø¤ì¤Ê¤¤¸Ç¤µ¤Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¡£¤½¤ó¤Ê´äÆ¦Éå¤Îºî¤êÊý¤ò¡¢·ª»Þ¶Ì»Ò¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Æ¦Æý¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤¬¤ê¤Ï¡¢¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤ÎÆ¦Éå¤è¤ê¤«¤Ê¤êÂ¿¤á¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ëÁÄÃ«ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤ÊÂçÆ¦¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ë¤¬¤ê¤òÂ¿¤¯Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¸Ç¤¤Æ¦Éå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¸Ç¤Þ¤Ã¤¿Æ¦Éå¤ò·¿¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢150Ô¤Î½Å¤·¤Ç1»þ´Ö¤«¤±¤Æ¿åÊ¬¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·×£¶²ó¥×¥ì¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÆ¦¤ÎÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤ÆÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£½ý¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢Æü»ý¤Á¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¿©¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÇ»¸ü¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¶Ì»Ò¤µ¤ó¡£¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¾ßÌý¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¶Ì»Ò¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡ª ½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ëÌ£¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¶Ì»Ò¤µ¤ó¤Î°ÆÆâ¤Ç¡¢¡Ö·ª»Þ¾¦Å¹¡×¤Î´äÆ¦Éå¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¤½¤ÐÆ»¾ì¡×¤Ø¡£¤ªÌß¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë´äÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤Á¤¬¤¨»¨¼Ñ¡×¤ä¡ÖÅÄ³Ú¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¸Ç¤¤´äÆ¦Éå¤Ï¡¢¿åÀÚ¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÅÄ³Ú¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£¡Ö²¿ËÜ¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¡ª¡×¤ÈÂçËþÂ¤Î¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÌÚÌÊÆ¦Éå¤òºî¤ëÀìÍÑ¤Î·¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶Æ°¡£¥ì¥ª¡¼¥Í¤¯¤ó¤È¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¤«¤é¶Ì»Ò¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Î»÷´é³¨¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ª»Þ¾¦Å¹¡×¤Î¶Ì»Ò¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
µ¢¹ñ¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç³Ø¤ó¤À¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤òºî¤Ã¤¿¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¡£¤ªÅÚ»º¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºàÎÁ¤ò»È¤¤¡¢ÍèÆü»þ¤Î¥á¥â¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÂ®¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ªÆ¦Éå¤À¡ª¡×¤È´¶Æ°¡£¥ì¥ª¡¼¥Í¤¯¤ó¤â¡Ö¥Ü¡¼¥Î¡ÊÈþÌ£¤·¤¤¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢2¿Í¤È¤âÂçËþÂ¡ª¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¡ØÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤Í¡×¤È¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¡£
ºÇ¸å¤Ë¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¤ÎÍèÆü¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
·îÍËÌë8»þ¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ¡×¤òÊüÁ÷¡ª
¢§²Æì¤Ë½»¤à¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉ×ÉØ¤«¤éÈÖÁÈ°¸¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î»ý¤Á¼ç¤òÃµ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Î¹¹ÔÀè¤Î¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¾×Æ°Çã¤¤¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¼¡Âè¤Ëµ¿Ìä¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¤éÁÜº÷¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À®²Ì¤¬½Ð¤ºÈÖÁÈ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢£²Ç¯´ÖÉ¬»à¤ËÃµ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¢§20ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ò¸«¤Æ¡È¤É¤é¾Æ¤¡É¤òÃÎ¤ê¡¢Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢36ºÐ¤ÇÎÁÍý³Ø¹»¤Ø¡ª
°ÊÍè15Ç¯¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¤É¤é¾Æ¤ºî¤ê¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¤¢¤ó¤³¤«¤éÀ¸ÃÏ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¤É¤é¾Æ¤ºî¤ê¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¶°ìÎ®¤ÎÌ¾Å¹¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î¤ªÅ¹¤Þ¤Ç¡¢¶Ã¤¤Î¤É¤é¾Æ¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ª