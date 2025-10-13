¡ÖÀ¸³¶³ÚÅ·¡×¤«¤é°ìÅ¾¡ÄÂ§ËÜ¹·Âç¡Ê34¡Ë¤Ë¡È¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¡ÉÊóÆ»¡¡¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿°ìÀï¤«
¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢¸ùÏ«¼Ô¤¬¡Ä¡Ä
¡¡²¬Åç¹ëÏº¡Ê36¡Ë¡á°úÂà¡¢ÅçÆâ¹¨ÌÀ¡Ê35¡Ë¡áÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢³ÚÅ·¤Î¥Á¡¼¥à¸ùÏ«¼Ô¤¬µî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºòµ¨¡¢ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â§ËÜ¹·Âç¡Ê34¡Ë¤¬³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÈÂåÍý¿Í·ÀÌó¤â¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤òµî¤ë·è¿´¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤¦´üÂÔ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ³ÚÅ·¤òµî¤ê¡¢°ÜÀÒÀè¤ÇÄÌ»»200¾¡¤òµó¤²¤¿³ÚÅ·¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼êÉ×ºÊ
¡Ö¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤é¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼³ÆµåÃÄ¤ÏÇä¤ê¹þ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤â¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£Â§ËÜ¤Ï34ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤¹¤¬¡¢35ºÐ¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¿ûÌî¤ÏNPBºÇ½ªÇ¯¤Ç¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â§ËÜ¤ÏÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÆ¹ñ¿Í¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÊÆµå³¦»ÖË¾¼Ô¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð¡Ê28¡Ë¤ÎÏÃ¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£23Ç¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ïº£¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤¬»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9·î27Æü¡¢ÀÐ°æ°ìµ×¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ê52¡Ë¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò»ë»¡¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Ç¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Â§ËÜ¤âµåÃÄ¤ËÃÇ¤ê¤âÆþ¤ì¤º¤ËÂåÍý¿Í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤¿Â§ËÜ¤ÎÂàÃÄ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Î¤¢¤ëÃ¤¸Ê¤ÎÄ©Àï¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£Â§ËÜ¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë±¦Â¼ó¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢½øÈ×Àï¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢ÃæÈ×Àï°Ê¹ß¤âµß±ç¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ä¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Áá¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÊø¤ì¤¿ºÝ¤Î»î¹çÃæÈ×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£º£µ¨7Ç¯¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¡¼·¯¡ÊÅÄÃæ¾Âç¡á36¡Ë¤Î¼¡¤ÏÂ§ËÜ¤ÎÈÖ¤«¡©¡×¤ÎÀ¼¤âÓñ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¥ª¥Õ¡¢ÅÄÃæ¤ÏÌîµå¶¨Ìó¤¬Äê¤á¤ë¸ºÊðÀ©¸Â¡Ê1²¯±ßÄ¶¤Ï40¡ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥À¥¦¥óÄó¼¨¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤â¤¦´üÂÔ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£24Ç¯¤Î°ì·³ÅÐÈÄ¤Ï¶Ï¤«1»î¹ç¤Ç¡¢21Ç¯¤Î³ÚÅ·Éüµ¢¸å¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÉé¤±¡×¤¬¡Ö¾¡¤Á¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥¦¥óÄó¼¨¤Ï»ß¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¸ùÏ«¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤Î°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡£
¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç
¡ÖÂ§ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï8·î31Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢11²óÉ½¤Ë³ÚÅ·¤¬1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¡¢»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤ÏÂ§ËÜ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢Â§ËÜ¤ÈÆ±¤¸±¦¤ÎÁ×²È¹ë¡Ê33¡Ë¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡Íâ9·î1Æü¤ÎÊóÆ»¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Î¼¹Ç°¤ÎºÓÇÛ¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£3°ÌÁè¤¤¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼é¸î¿À¡¦Â§ËÜ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ï¥º¥¿¥º¥¿¤Ë°ú¤Îö¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£»°ÌÚ´ÆÆÄ¤¬¡Öµ´¡×¤ËÅ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î11Æü¤Îºë¶ÌÀ¾ÉðÀï¤ÇÂ§ËÜ¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿°Ì´¤¬²á¤®¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¸å¡¢»î¹çÃæÈ×¤Î6²ó¤Ê¤É¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â§ËÜ¤¬µß±ç¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ºë¶ÌÀ¾ÉðÀï¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢°ì·³¤ËºÆ¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡¢ÂÙ¾¡Íø¡Ê21¡Ë¤À¡£9·î30Æü¤ÎÀéÍÕ¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢ºÆ¾º³Ê¸å¤Ï6²ó3Ê¬¤Î1¤òÅê¤²¡¢¼ºÅÀ¥¼¥í¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤â¡Ö19.89¡×¤È¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢É¬¤ºÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÂÙ¤Ç¡¢¡Ö¾Íè¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¸õÊä¡£¾¾°æÍµ¼ù¡Ê29¡á¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¤Î´üÂÔÏÀ¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£ÂÙ¤Ï¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÉÕ¤¤äÁê¼êÂÇ¼Ô¤òÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ëÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¾¾°æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¯Êð3²¯±ß¤Î7Ç¯·ÀÌó¤òÂ§ËÜ¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ°æGM¤Ç¤·¤¿¡£18Ç¯8·î¡¢¼èÄùÌò¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢³¤³°FA¸¢¤Î¼èÆÀ¤âÌÜÁ°¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»Ö¸þ¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿Â§ËÜ¤ò°ú¤¤È¤á¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£Â§ËÜ»ÄÎ±¤¬ÀÐ°æGM¤Î½é»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤äÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢Â§ËÜ¤È¥Á¡¼¥à¤Î´Ö¤Ë¤Ï°äº¨¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²áµî¡¢NPB¤Ç¤Ò¤È»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤ÎÎã¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Áª¼êÂ¦¤«¤éÊÆ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤äÂçÉý¸ºµë¤¬ÌÈ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¾õ¶·¤âÅÁ¤¨¡¢ËÜ¿Í¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇä¤ê¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼ÒÂ¦¤«¤éÁª¼ê¤Î½êÂ°¤¹¤ëµåÃÄ¤ËÆâ¡¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Í³·ÀÌó¤äÂçÉý¸ºµë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢FA¸¢¤Î¹Ô»È¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡×¡Ê¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èµåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡Â§ËÜ¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤¿¤À¡¢µåÃÄ¤Ïº£²ó¤ÎÊÆµå³¦Ä©Àï¤Ë¤Ï»¿À®¤âÈ¿ÂÐ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¾ï¼±¡×¤È¡ÖµåÃÄ¤Î¾ï¼±¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Â§ËÜ¤¬¾¾°æ¤ËÂå¤ï¤ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Å¾¸þ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£Â§ËÜ¤Ïº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö100¾¡¡õ100¥»¡¼¥Ö¡×¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡ÖNPB¤Ç¤Ï¤Þ¤À6¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡ÊMLBÀ®ÀÓ¤ò´Þ¤à¤È8¿Í¡Ë¡×¤È´ã¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤È52¥»¡¼¥ÖÂ¤é¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â§ËÜ¤ÎMLBÄ©Àï¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤Î¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¿ûÌî¤ÎÀ®¸ù¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢NPB¤ÎÂ¾µåÃÄ¤È¤â¸ò¾Ä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö»ÄÎ±¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¼ã¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤¿ÂÙ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï6Ç¯ÌÜ¤Î¹õÀî»ËÍÛ¡Ê24¡Ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÈ×Àï°Ê¹ß¡¢3ÈÖ¤ä4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë
¡¡À¤Âå¸òÂå¤Î²áÅÏ´ü¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Íèµ¨¡¢Â§ËÜ¤¬Â¾µåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÐ°æGM¤¬»°ÌÚ´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤òÌÀ¸À¤¹¤ëÁ°¡¢1Ç¯¤Ç»Ø´ø´±¤Î¿ÊÂà¤òÌä¤¦ÀµÞ¤Ö¤ê¤òÌä¤ï¤ì¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬³§¤µ¤ó¤Î¾ï¼±¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Î¾ï¼±¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¡¢²¿¤«¤³¤³¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¸ùÏ«¼Ô¤¬¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
