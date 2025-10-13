【SWIMMERカフェ】渋谷で“かわいい”をぎゅっ♡再始動5周年をお祝い！

大人気雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」が再始動から5周年を迎えます！それを記念して、2025年10月9日(木)～11月16日(日)の期間限定で、東京・渋谷に「SWIMMER CAFE ～5thをぎゅっ！～」がオープン♡“かわいいがぎゅっ”と詰まった限定メニューやオリジナルグッズが登場し、ファン必見の特別イベントとなっています。

“かわいい”がとまらない♡限定メニューに注目！



ぎゅぎゅ！っとオムライス

よそゆきレースなナポリタン

おめかしリボンサンド

きゅーとなSWIMMERケーキ（5種）

5th Anniversary♡パンナコッタ・ア・ラモード

SWIMMERフロート（3種）

ホットカフェラテ

SWIMMERカフェでは、見た目も味もキュートなメニューが勢ぞろい！

ふんわり卵がのった「ぎゅぎゅ！っとオムライス」（1,890円税込）や、レースをあしらったような「よそゆきレースなナポリタン」（1,590円税込）など、どれも写真映え間違いなし♡

スイーツには「きゅーとなSWIMMERケーキ」（1,290円税込・全5種）や「5th Anniversary♡パンナコッタ・ア・ラモード」（1,290円税込）など、キャラクターごとの個性が光るラインナップが登場します。

PUGのクッキーに新作登場♡「抹茶」と「チョコ」が仲間入り！

オリジナルグッズや特典も♡お楽しみがいっぱい



カフェでは、ここでしか手に入らないオリジナルグッズも販売！缶マグネットやアクリルチャーム（各605円税込）、巾着（1,650円税込）など、“SWIMMERらしさ”がぎゅっと詰まったアイテムがずらり。

さらに、公式サイトから事前予約（660円税込）した方には、ホログラムステッカーをプレゼント♡ファン心をくすぐる仕掛けが満載です。

渋谷で“SWIMMERの世界”をぎゅっと体感して♡



会場となる「BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店」では、ドリンクやスイーツを片手に、SWIMMERの世界観をたっぷり楽しむことができます。

期間限定のカフェだからこそ味わえる、夢かわいい空間へ。懐かしさと新しさが混ざり合う“SWIMMERの今”を、ぜひこの機会に体験してみてください♪