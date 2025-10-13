今年3月31日に解散したアイドルグループ「KAT-TUN」の元メンバー・亀梨和也さんがインスタグラムを更新し、近影を投稿した。9月を過ぎてもなお続く暑さにぼんやりとした表情を浮かべる亀梨さんがネット上で話題となっている。



【写真】「お熱とか無い？」亀梨和也さんの熱っぽい表情

亀梨さんは、「日中のシャツはまだ早かった あちち」とコメントし、写真をアップ。赤と紺のチェック柄のシャツという秋コーデに身を包む亀梨さんだが、その顔は赤みがあり若干涙目のよう。そんな普段とは違った姿の亀梨さんを心配するほか、レアな表情に魅入ってしまったり、早くも披露した秋コーデに言及していたりと、ファンからはさまざまな反応が起こっている。



また、亀梨さんは、投稿に自身の曲「夏の終わり」を使用している。これには、「夏の終わり聞きながらずっと秋を待っています」「夏の終わりだ〜 好きだよ！！」などのコメントをしているファンも見られた。



SNSでは、「大丈夫？お熱とか無い？放っておけないよ」「亀ちゃんのお顔がポヤポヤしててかわいい」「かわいい！前髪いいい」「ちょーーーーーーかっこいい」「何だか可愛い」「季節先取りのおしゃれ亀ちゃん」「アンニュイで色っぽい」「亀梨兄はんもしかして...寝起きですか？」「ホントに暑そうな顔ですね、でもステキです」などのコメントがあった。