¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÆüËÜÈ±¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¡Ä¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëàÊÌ¿Íµéá¤Î¥â¡¼¥É´¶Éº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¶á¤º¤Ã¤È¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»Ñ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¤¼¤§¡ª¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎºÊ¡Ö¤Æ¤¤¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£