¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×µÈ²¬Î¤ÈÁà¥ï¥ó¤À¤Õ¤ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ó¤Þ¤¹¡×
¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ(32)¤¬¸¤¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖËÜÆü¥ª¥ê¥Ð¡¼ÉñÂæ°§»¢¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢4É¤¤Î¸¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¤ÈÁ¤Á¤ã¤ó¡ß¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤£¤£¡×¡ÖÎ¤ÈÁ¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ó¤Þ¤¹¡×¡Ö¸¤¤Þ¤ß¤ì¤ÎÎ¤ÈÁ¤µ¤ó¡£²Ä°¦¤¤¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æ±ºîÉÊ¤Ï2021Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è²½¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£