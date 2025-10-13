¥Ò¥í¥·¡¡Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¥¯¥Þ½ÐË×¡ÖÁ°Æü¤Ë½Ð¤¿¤Ã¤Æ¾ðÊóÆþ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥·¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÇË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢·§¤¬¸½¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤ÎÈÖÁÈ¤â»ý¤Ä¥Ò¥í¥·¡£
¡¡¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°Ãæ¡¢¡Ö1²óÈÖÁÈ¤Ç¡Ä¡£ËÌ³¤Æ»¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Í½Äê¤·¤Æ¤¿¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¡£¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ°ã¤¦¤È¤³¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Á°Æü¤Ë½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉÝ¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£