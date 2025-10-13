¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢Î©·û¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ø¡¡20Æü°Ê¹ß¤Ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î¸«ÄÌ¤·
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡ÖÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¼õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼Â¤Î¤¢¤ëÃæ¿È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï´´»öÄ¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Á°¤µ¤Ð¤¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¶ÌÌÚ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¤Û¤«¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤â½µÆâ¤Ë´´»öÄ¹²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âà¿Ø¤¹¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Î¼¡¤ò·è¤á¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ï¡¢Íè½µ20Æü°Ê¹ß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð14Æü¤Ë¤âÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¼«Ì±ÅÞ¤È¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê°ì½µ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£