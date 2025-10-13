¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤È¯¸À¡×¥Ù¥Æ¥é¥ó¼«Ì±µÄ°÷¡¡¸øÌÀÅÞÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¡È¥È¥ó¥Ç¥â°Æ¡É¤¬Âç±ê¾å
½°±¡ÅöÁª14²ó¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎµÄ°÷¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¡£¡Ú¸øÌÀÅÞÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¡Û¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¸å¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ò¤á¤°¤ëÂÐ±þ¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡ÔÀèÆü¤Î¸øÌÀÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Õ¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô·ü°Æ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È°ú¤±ä¤Ð¤·¤¿¾å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¿Í»ö¤ÇÉÔµºÜµÄ°÷¤Î°ì¿Í¤òÍ×¿¦¤Ë¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®À©¸Â¤Ï¡¢¤ä¤ê¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤âÂÐ±þ½ÐÍè¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤é¤º¤ËÀèÁ÷¤ê¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯´Ö¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤ÇÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢¼Â¤Ë¼ä¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î½Ð²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤ò¸øÌÀÅÞ¤¬Í¨¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯À¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¡Õ
Æ±Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ¥ÅÄ¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ê71¡Ë¡£¤¢¤ëÃÏÊý»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¡Ö¼«¿È¤ÎÁªµó¤Ç¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ¥ÅÄ»á¤Ï½°±¡¡¦ÆÊÌÚ1¶è¤Ç¶¯¤¤ÃÏÈ×¤ò»ý¤ÁÅöÁª14²ó¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î¿äÁ¦¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀÜÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÈÌµÅ¨¤Î¶¯¤µ¡È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ïº£²ó¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¡È¼«Ì±¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤âÇò»æ¡È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¸É¼ÌÌ¤Ç¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á¥ÅÄ»á¤¬¡ÈÁªµó¤Î¤¿¤á¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Ë¤¹¤ê´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡È¤È¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏÊý»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Á¥ÅÄ»á¤Ï¡ÈÀÐÇËÁíÍý¤ÎÂà¿Ø¤òÅ±²ó¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤Ê¤¤¤«¡É¡È¤½¤ì¤âÆñ¤·¤±¤ì¤Ð¹â»ÔÁíºÛ¤Ë°ìÅÙÂà¿Ø¤·¤Æ¤«¤éÁíºÛÁª¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡É¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Äó°Æ¤ÇÅê¹Æ¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°»²±¡µÄ°÷¤Îº´Æ£Àµµ×»á¡Ê64¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô¥º¥ì¤Þ¤¯¤ê¡¢Ì´ÁÛ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Õ¤ÈÈãÈ½¡£Æ±Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍóµÚ¤Ó¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡È°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤ÈÊò¤ì¤äÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ô¤³¤³¤Þ¤Ç¶ò¤«¤ÊµÄ°÷¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡¡¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤¿ÅÞ°÷¤Î°Õ»×¤òÌµ»ë¤·¡¢°ú¤¤¤Æ¤ÏÂà¤¯°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ò¤â¶òÏ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Õ
¡Ô¿·¼ÒÄ¹¤Î¤ä¤êÊý¤ÏºÇ°¤À¤Ã¤ÆSNS¤ÇÒì¤¯¼Ò°÷¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢À¤´Ö¤Î´¶³Ð¤È¥º¥ì¤Æ¤ë¡Õ
¡Ô¤´¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤Ë¹ç¤¦¤Þ¤ÇÁíºÛÁª¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡Õ
¡ÔÁ¥ÅÄ»á¤Î¼çÄ¥¤Ï°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¼°¤Ê¼êÂ³¤¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÁíºÛ¤òº¬µò¤â¤Ê¤¯¼Ç¤¤µ¤»¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£¡Õ
¡Ô¸øÌÀÅÞ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¹¤®¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤È¯¸À¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò¤ª¤ä¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë