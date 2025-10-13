プロボクシングの世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１位、ＩＢＦ同級３位の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が１３日、神奈川・相模原市の相模湖カントリークラブで走り込み合宿を公開。スーパーバンタム級に転級して筋肉量が２、３キロ増えたことを明かし、「体重が重くなった分、パンチも（体重を）乗せてられていると感じる」とパワーアップを実感。「あとは減量してどれだけスピードが出てくるか楽しみ」と手応えを語った。

中谷はジムメートらとともに１１日から３日間、毎日１０キロ以上の走り込みを行った。「今回は特に下半身をしっかりいじめ抜いて、いい具合に疲労が出ていて強くなっている感覚がある。走り込みのキャンプはまた一つスイッチを入れる場所。自分自身と対話して、だんだんとスイッチが入ってきた」と合宿の成果を振り返った。現在の体重は「平均６４、５キロ」で「最初は重いなという感じもあった」というが、「走ることを繰り返していくうちにスピード感も出てきている。ボクシングにもつなげていければ」。普段の練習でも、「より繊細に動けるように」とラダートレーニングなどに取り組んでいるという。

Ｍ・Ｔジムの村野健会長も「体が一回り大きくなったと感じるし、気持ちがすごく入っている。試合直前ではない状態だが、すごく緊張感を持ってジムワークや走り込みができている。すごく気合が入ってるなというのを感じますね」と話した。

中谷は先月、ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級の両王座を返上。来年５月に対戦が計画されている井上尚弥（３２）＝大橋＝が４団体統一王者に君臨しているスーパーバンタム級へと転級し、最新の世界ランキングが発表された３団体で、同級のトップコンテンダー（ＩＢＦは１、２位が空位）となった。「ありがたいことだが、世界チャンピオンを目指しているので、引き続き抜かりなく、という気持ちです」

次戦は１２月２７日、サウジアラビア・リヤドで行われる興行「ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」で、井上尚のスパーリングパートナーを務めたこともあるＷＢＣ同級８位セバスチャン・エルナンデス（２４）＝メキシコ＝とのノンタイトル１０回戦に臨む。同興行では、井上尚がＷＢＣ同級１位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝と対戦。井上尚と初めて同じリングに立つ。

同級デビューの相手となる２０戦全勝（１８ＫＯ）のエルナンデスについては「パンチのある選手。映像でちょっと見た限りでは、あまりスピードはないかなと感じたが、向き合ってみて驚きのないようにイメージしながら作り上げていければ。自分の成長につなげていける相手だなと思うので、楽しみにしている」と印象を述べた。

また中谷は、９日に放送されたＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」に出演し、中谷の大ファンだという俳優の妻夫木聡と共演。「うれしかったです。収録が終わってから、ベルトをまじまじと見てもらって喜んでいただけた。ＳＮＳもフォローしてくださっていて『いつも見ています』と話していただいた。いろんな人に届けられるようなボクシングをしていかないとな、と改めて感じさせてもらえた」と笑顔で話した。

１１月には米ロサンゼルスに出発し、ルディ・エルナンデス・トレーナーのもとでスパーリング合宿を行う予定だ。