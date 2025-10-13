◆国際親善試合 日本―ブラジル（１４日・味スタ）

日本代表の森保一監督が１３日、東京・味の素スタジアムで行われたブラジル戦の前日会見に出席し、意気込みを語った。

森保監督は「結果にこだわって、勝利を目指して戦うこと。そして勝利と成長を考えて、思い切ってチャレンジすることも考え、試合に挑みたいと思っています」と力を込めた。

ブラジルは日本戦に先立って行った韓国戦で５―０の大勝。感想を求められた指揮官は「シンプルに…ブラジルは強いなと思いました」とコメント。「質を持った選手たちの集団であり、（アンチェロッティ）監督も世界トップの監督だと思います」と話した。

具体的な強さなどについては「韓国の戦い方を我々が批評する立場ではないので」とコメントしなかったが「シンプルに強いなという印象を受けましたが、ブラジルに初勝利したいですし、できるだけの選手がいると思っている」と語った。

日本のブラジル戦対戦成績は過去１３試合で２分け１１敗。直近では２２年に東京・国立競技場で行われた親善試合で、ネイマールにＰＫで決勝点を浴び０―１で敗れている。

チームは９月の米国遠征で１分け１敗に終わり、１０日のパラグアイ戦でも２―２で引き分け。森保政権ワーストタイの３戦勝ちなしとなっている。