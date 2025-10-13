¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢±ßÇä¤êÍ¥Àª¡¡ÊÆ³ôÀèÊª¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢±ßÇä¤êÍ¥Àª¡¡ÊÆ³ôÀèÊª¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢±ßÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ³ôÀèÊª¤¬»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯ÀèÊª¤Ï£²¡óÄ¶¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï152.35¶áÊÕ¡¢¥æー¥í±ß¤Ï176.91¶áÊÕ¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï203.24¶áÊÕ¤Ê¤É¤ËËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡152.31¡¡EUR/JPY¡¡176.84¡¡GBP/JPY¡¡203.17
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢±ßÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ³ôÀèÊª¤¬»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯ÀèÊª¤Ï£²¡óÄ¶¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï152.35¶áÊÕ¡¢¥æー¥í±ß¤Ï176.91¶áÊÕ¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï203.24¶áÊÕ¤Ê¤É¤ËËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡152.31¡¡EUR/JPY¡¡176.84¡¡GBP/JPY¡¡203.17