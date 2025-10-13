◇MLB リーグ優勝決定シリーズ第1戦 マリナーズ3-1ブルージェイズ(日本時間13日、ロジャース・センター)

マリナーズは、ブルージェイズに逆転勝利。反撃ののろしとなるソロ本塁打を放ったカル・ローリー選手が試合後の取材に応じ、チームメートをたたえました。

今季メジャーで唯一60号に到達したローリー選手。1点ビハインドの6回、追い込まれてからのスプリットをすくい上げると、打球はそのままライトスタンドへ。同点のソロホームランとなりました。試合後は、「いいボールを打てました」と一言。その後は、チームメートをたたえます。

この日は、バッテリーを組むブライス・ミラー投手が初回、先頭打者に初球を捉えられ、本塁打を浴びる立ち上がり。わずか1球で先制を許しました。そこで、ローリー選手は「ただ、自分のプレーを信じろとだけ伝えた。すると、彼は大きなミスをすることなく、そこから抜け出すことができた。彼は本当に良い投球を見せ、良い動きを見せていました」と会話の内容を明かしました。ミラー投手は、2回以降立ち直り、無失点ピッチングを見せました。

ミラー投手もその時を振り返り「彼はいつもタイミングがすごくいいんだ。いつ出るべきか、いつペースを落として集中力を取り戻すべきかって」とローリー選手のリードに助けられたといいます。

ローリー選手は続いて、逆転含む二打席連続タイムリーヒットを放ったホルヘ・ポランコ選手について言及。「ええ、彼は信じられないほど素晴らしいです。この1ヶ月間、彼はチームの心臓であり魂でした。彼が健康で、毎日プレーしていて、それが安定していることは本当に嬉しいです」とコメント。

自分のHRは控えめに、ほかの選手をたたえるローリー選手。人間性がにじみ出るインタビューとなりました。