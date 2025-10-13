¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÂæÉ÷ºÆ¤ÓÈ¬¾æÅç¤Ë¡¡ÅÚº½Î®¤ì¹þ¤ßÃÇ¿åÂ³¤¯
Åìµþ¤ÎÈ¬¾æÅç¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤Ë2ÅÙ¤âÂæÉ÷¤ÎË½É÷°è¤ËÆþ¤êÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Ä®¤ÎÃæ¿´Éô¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÞ¤ì¤¿ÌÚ¡¹¤¬ÊâÆ»¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë·úÊª¤Ç¤Ï¡¢2³¬ÉôÊ¬¤ÎÊÉ¤ÎÃÇÇ®ºà¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢ÌÚ¤¬Çí¤¤À¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤ë´¤ãª¤¬ÊâÆ»¤òºÉ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôÅÅµ¤¤¬Éüµì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¹æ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬¾æÄ®Ìò¾ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷22¹æ¡¢23¹æ¤È¤â¤Ë¿ÍÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àµ¸á»þÅÀ¤Ç¤â¤ª¤è¤½2200¸®¤ÇÄäÅÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿å¸»¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÅçÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µë¿å¤Ë¤¤¿Êý¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤é»Å»ö¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Î¤Ë¡¢¿å¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖº¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅçÆâ¤Ç¤ÏÅÅµ¤¤ä¿åÆ»¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÉüµì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤º¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Ï19Æü¤Þ¤ÇµÙ¹»¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³è¤¬Æü¾ï¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£