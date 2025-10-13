広島の正捕手として１９９０年代に活躍した西山秀二さん（５８）は、大阪・八尾の大正中学から上宮高校に進んだ。中学時代にバッテリーを組んでいた桑田真澄投手（現巨人２軍監督）はＰＬ学園に進学、清原和博選手とのＫＫコンビは大阪のみならず、高校球界を席巻する存在となっていった。上宮の４番捕手として一度だけ公式戦でＰＬと対戦した西山さんが、桑田投手を「メッタ打ちにして勝ちかけた」という一戦を振り返る。

上宮とＰＬに別れた２人の対戦が実現したのは１９８４年、高校２年時の１０月、秋季近畿地区高校野球、大阪府予選の準決勝だった。

西山さんは４番捕手として出場。ＰＬの４番は清原選手（西武、巨人、オリックス）、桑田投手は５番だった。上宮は二回に２点を先取されたが、調子が上がらない桑田投手をジワジワと攻め逆転に成功していた。

「七回を終わった時点で５−３で勝ってたんですよ」

西山さんの脳裏には、そこから暗転した試合経過が鮮明に刻み込まれている。

「いよいよ勝利が見えてきたなっていう八回表に先頭バッターにポコンってホームランを打たれて、次にフォアボールを出して、そこでキヨ（清原）に逆転２ランをバンと打たれて、それで終わったんです」

日生球場の左翼席を越え場外へと運ばれた特大弾で空気は一変。その回、ＰＬに７点を奪われ試合の行方は決まった。５−１１での敗戦だった。

「あの頃、大阪で唯一ＰＬに勝てるとしたら、上宮しかないって言われてた。唯一、うちが桑田をメッタ打ちにして勝ちかけた。もうノックアウト寸前やった。俺は２ランだけやったけど、３番のヤツもすごかったしね」

３番打者は４安打２打点を挙げ、自身も２ランを放った。桑田投手にチームは１０安打を浴びせ５点を奪ったが、手中に収めかけた勝利をものにすることはできなかった。

上宮は痛恨の敗戦を引きずるかのように３位決定戦で桜宮に２−５で敗れた。

「ＰＬ以外には負ける気がせんかったけど、実際は負けた。高校野球はやっぱ分からんわね。大阪大会で上位３着までしか近畿大会に出られない。その時点でセンバツは無理やから」

３年時のセンバツ出場の夢が事実上断たれたその夜、西山さんは入院した。ＰＬ戦終了後に症状が出ていた盲腸が悪化、夜に痛みが出て病院に行ったところ「すぐ切った方がいいと言われた」。敗戦、手術のダブルパンチだった。

３年の最後の夏は５回戦で東海大仰星に０−２で敗れた。

「ヤクルトに入った小坂（勝仁）に完封されたんです」

高校野球のラスト試合を淡々と振り返った。

その東海大仰星を決勝で破ったのはＰＬだった。１７−０の圧勝。清原選手が２本塁打を放ち、桑田投手は完封を飾った。

桑田、清原両選手はＰＬ１年時に夏の甲子園で優勝したのに始まり、３年夏まで５季連続で甲子園に出場した。

甲子園に行けなかった心残りを尋ねると「まあ、そんなに気にはしてなかった。別に甲子園、甲子園いう感じでもなかった。負けたな、というレベル」。西山さんはサバサバと返答した。

「甲子園への近道」としてＰＬにあこがれていた中学時代から時は流れた。

「上宮へ入学して、無我夢中で練習についていってやってたら、気づいた時にはプロへの道も開けてたから」

次なるステージが目の前には広がっていた。

（デイリースポーツ・若林みどり）

西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。