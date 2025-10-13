◇サッカー国際親善試合 日本―ブラジル（2025年10月14日 東京・味の素スタジアム）

日本代表（FIFAランキング19位）は14日に東京・味の素スタジアムで強豪ブラジル（同6位）との国際親善試合に臨む。13日は試合会場で会見が行われ、森保一監督（57）が意気込みを語った。

ブラジル戦は通算2分け11敗と一度も白星がない。また、10日の韓国戦で“王国”は5―0の圧勝。森保監督はその韓国戦について「シンプルにブラジルは強いなと思った。世界トップトップの力がある、それだけのクオリティーを持った集団」と率直な印象を明かした。

アンチェロッティ監督についても「監督も世界のトップだと思うので、シンプルに強いなという印象を受けた」。初勝利に向けて「ブラジルは強いと、我々はリスペクトしながら、でも同じ目線で明日（14日）の試合は挑んでいきたい」と表情を引き締めた。

▽今回の日本代表招集メンバー

＜GK＞

早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）

＜DF＞

長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、橋岡大樹（スラビア・プラハ）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

＜MF/FW＞

伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、相馬勇紀（町田）、小川航基（NECナイメヘン）、堂安律（Eフランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアMG）、中村敬斗（Sランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Rソシエダード）、斉藤光毅（QPR）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）