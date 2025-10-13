Ｊ１神戸が１３日、神戸市西区のクラブ施設で練習を公開し、ＭＦ佐々木大樹（２６）がフルメニューをこなした。

８月１６日のホーム・横浜ＦＣ戦でケガのため途中交代してから約２カ月、戦線離脱。リハビリ中も、できる範囲でランメニューに取り組んだといい「いてもたってもいられないというか。走っておかないと気が済まない」と歯がゆい思いを抱えながら、首位争いに食い込むチームを外から見続けた。

前週から全体メニューに参加。１７日は、ホームに勝ち点５差で追う首位鹿島を迎えて大一番となる。勝ち点３を取れるかどうかで優勝の可能性は大きく変わる。「ここで負けたら（終わり）、というのはみんな認識している。メンバーに入ることがあれば責任を持ってプレーしたいし、１７日を目指して（リハビリを）やっていたので、やるだけです」と力を込めた。「チームにとって大きいと思わせる復帰戦にできれば。チームに勢いをつけられるプレーを、出て早々にしたい」と意気込んだ。

吉田孝行監督（４８）は「前線で体を張れるし、そういう意味でチームの主力でもあるのでありがたいと思う」と佐々木の復帰に胸をなで下ろした。鹿島戦は落とせない一戦。「勝ち点３を取るしかないので、その準備をするだけ」と必勝を誓った。