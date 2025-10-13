DAIGOもおススメ「BBQが盛り上がること間違いなし」な洋風だれ“タプナード”とは？
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今週は、特別企画「出張！DAIGOも台所 in 秋の京都」と題し、京都府南部の宇治・城陽エリアからお届けします。
アウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーベキューなど秋の屋外レジャーにオススメのメニューをご紹介。
月曜日は「タプナード」を西洋料理のプロの先生・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）が教えます。
バーベキューといえばお肉！
そこで、お肉がよりおいしく食べられる洋風だれ「タプナード」を調理します。
フランス南東部のプロヴァンス地方で生まれたオシャレな万能ペーストは「お肉だけじゃなく野菜にもすごく合う！」とDAIGOもオススメ！©️ABCテレビ
「タプナード」
＜材料（作りやすい分量）＞
ブラックオリーブ（種抜き） 50g
ケイパー 20g
アンチョビペースト 小さじ1/2
にんにく（みじん切り） 小さじ1/4
オリーブ油 大さじ３
塩 適量
こしょう 適量
＜作り方＞
① ブラックオリーブとケイパーはつぶして包丁でペースト状になるまで刻み、アンチョビペーストも刻む。
② ボウルに①を入れてにんにくのみじん切り、オリーブ油、塩、こしょうを入れてしっかり混ぜる。
③ ②を器に盛る。
【TVer】作り方を動画で見る
DAIGO
「ケイパーとオリーブの味をしっかりと感じるし、にんにくもきいていておいしい！お肉にも野菜にもすごく合って、バーべーキューが盛り上がること間違いなしなので、絶対に試してみてほしいです！」