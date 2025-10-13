©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今週は、特別企画「出張！DAIGOも台所 in 秋の京都」と題し、京都府南部の宇治・城陽エリアからお届けします。
アウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーベキューなど秋の屋外レジャーにオススメのメニューをご紹介。
月曜日は「タプナード」を西洋料理のプロの先生・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）が教えます。

バーベキューといえばお肉！

そこで、お肉がよりおいしく食べられる洋風だれ「タプナード」を調理します。

フランス南東部のプロヴァンス地方で生まれたオシャレな万能ペーストは「お肉だけじゃなく野菜にもすごく合う！」とDAIGOもオススメ！

©️ABCテレビ

「タプナード」
＜材料（作りやすい分量）＞
ブラックオリーブ（種抜き）　　　　50g
ケイパー　　　　　　　　　　　　　20g
アンチョビペースト　　　　　　　　小さじ1/2
にんにく（みじん切り）　　　　　　 小さじ1/4
オリーブ油　　　　　　　　　　　　大さじ３
塩　　　　　　　　　　　　　　　　適量
こしょう　　　　　　　　　　　　　適量

＜作り方＞
①  ブラックオリーブとケイパーはつぶして包丁でペースト状になるまで刻み、アンチョビペーストも刻む。

②  ボウルに①を入れてにんにくのみじん切り、オリーブ油、塩、こしょうを入れてしっかり混ぜる。

③  ②を器に盛る。

【TVer】作り方を動画で見る

DAIGO
「ケイパーとオリーブの味をしっかりと感じるし、にんにくもきいていておいしい！お肉にも野菜にもすごく合って、バーべーキューが盛り上がること間違いなしなので、絶対に試してみてほしいです！」