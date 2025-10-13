ÀéÍÕJ¡¢B¥êー¥°³«Ëë°ÊÍè¥¯¥é¥Ö½é¤Î³«Ëë4Ï¢¾¡¡Ä¥ê¥È¥ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é20ÆÀÅÀ¡Ö¤³¤³¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¹¥¤¡×
¡¡10·î12Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡×Âè2Àá¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥ÄvsÀçÂæ89ERS¤ÎGAME2¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ûー¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¤¦¤±¤¿ÀéÍÕJ¤¬80－67¤Ç³«Ëë4Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ç1－11¤È¥êー¥É¤òµö¤·¤¿ÀéÍÕJ¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¥Ê¥·ー¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¥Ûー¥à¤Î´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£20ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¢¥·¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢1¥¹¥Æ¥£ー¥ë3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ê¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½µËö¤Î¥¢¥¦¥§ー¤Ç¤Î2Ï¢¾¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£½µËö¤âÀäÂÐ2Ï¢¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ûー¥àLaLa arena TOKYO-BAY¡Ê¥é¥é¥¢¥êー¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤Ç¤Î»î¹ç¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤³¤³¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¹¥¤¤À¤·¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¥¢¥êー¥Ê¤â¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡£¤À¤«¤éº£Æü¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤è¡×¤È¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î¥×¥ìー¤Ë½¼¼Â´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£NBA¤ÈB¥êー¥°¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢NBA¤À¤È»þ¤Ë¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢¼«¥Áー¥à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¥Öー¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥êー¥Ê¡ÊLaLa arena TOKYO-BAY¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Öー¥¹¥¿ー¤â¤È¤Æ¤âÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¡¢±þ±ç¤Î³Ý¤±À¼¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤ËÇï¼ê¤·¤ÆÀ¼¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë±þ±ç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥¯ー¥ë¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¤ÎÀ¼±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡19ºÐ¤Ç¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ëÀ¥ÀîÎ°µ×¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¾ì¤·¿ï½ê¤Ç»ý¤ÁÁ°¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÀÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê6ÆÀÅÀ¡Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥åー¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò³ÎÎ¨¤è¤¯¾¯¤·¤Ç¤â·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê¤â¤¦¾¯¤·¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥³ー¥Á¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¡¢Í¦¼ù¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¥ô¥¡ー¡¦¥°¥êー¥½¥ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½Ð¤À¤·¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò²ÝÂê¤Ë¾å¤²¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ÇºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÍ¿¤¨¤ë·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤êºÇ¸å¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¥³ー¥È¤Î5¿Í¤¬¥Ïー¥É¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¤¬¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Æü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤Î¶â¶á¡ÊÎ÷¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÄÂå¡ÊÄ¾´õ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¥ê¥È¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤é¤¬3¿Í¤¬¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»×¤¦Êý¸þ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î³èÌö¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡B¥êー¥°¤¬³«Ëë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î³«Ëë4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀéÍÕJ¤Ï¡¢15Æü¤ËÆ±¤¸ÅìÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤À¤±¤Ëµ¤»ý¤ÎÆþ¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¥·ー¥º¥ó¿·²ÃÆþ¤Î¥ê¥È¥ë¤â¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ê±§ÅÔµÜ¡Ë¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Áー¥à¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡Öºò¥·ー¥º¥ó¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÀéÍÕJ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ëÈÖ¡£ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë³«Ëë4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀéÍÕJ¤È±§ÅÔµÜ¡£¤É¤Á¤é¤¬Ìµ½ý¤Î5Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤«¡¢¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤ÎÂç°ìÈÖ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û12ÆüÀçÂæÀï¡¢ÀéÍÕJ¥ê¥È¥ë¤¬ÌöÆ°¡Ä¥Ù¥ó¥Á¤«¤é20ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥