MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』第3話「雨降る夏空にきみと踊る」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

参考：『永久のユウグレ』ノンクレジットED映像公開 アモル視点の“過去”と“未来”の物語が

T 本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことになる。

アキラたちを逃がした罰でOWELの独房に縛られるアモル。彼女を助けるためにアキラは単身、OWELの管理局に乗り込む。アモルを発見し、助け出すアキラ。管理局から脱出を図る2人だったが途中、OWELの衛兵たちに包囲され絶体絶命の危機に……。

公開された先行場面カットでは、OWELに捕えられたアモルや取り押さえれたアキラ、そしてカルクラムの姿などが切り取られている。

なお、脚本を小川ひとみ、 画コンテを山本裕、演出を田口慶次郎、総作画監督をさとう沙名栄がそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）