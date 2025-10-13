ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

耐久性と快適さを両立！【アディダス】のスクエア型リュックで通学も旅行もスマートに Amazonで販売中！

遠征や遠出をするときのために作られた、スクエア型バックパック。ハードなトレーニングに耐える耐久性に優れたCORDURA(R)ファブリックを使用した作り。AEROREADYのバックパネルが快適な装着感をキープする。複数のポケットを装備しているから、すぐ使うギアを取り出しやすいようにしまうことができる。サイドで圧縮して嵩を減らしたり、あるいは荷物が増えたら広げたりすることもできる。必携アイテムが全部入る、2つの大きなコンパートメントを備えた収納力のある作り。 この製品には、リサイクル素材を50%以上使用している。

耐久性に優れたCORDURAファブリックを採用し、ハードな使用にも対応。毎日の通勤通学からスポーツシーンまで頼れる作りになっている。

容量約35Lの大きめ設計で、2つの大きなコンパートメントを備えた収納力が魅力。荷物をすっきり整理できる構造になっている。

AEROREADYのバックパネルが快適な背負い心地を提供。長時間使用でも蒸れにくく、軽快に持ち運べるのが特長だ。

Loadspringショルダーストラップにより肩への負担を軽減。荷物が多い日でも安定した装着感をキープしてくれる。