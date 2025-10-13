¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø¼°Îý½¬¼Â»Ü¡ª¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤é¤¬¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ÇÄ´À°
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢14Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¸ø¼°Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ß¿Ø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Îý½¬¤ÏËÁÆ¬15Ê¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢TVer¤ÈABEMA¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
