ブルーノ・ギマランイスが宣言「大変申し訳ないが、無敗記録は続ける」　ブラジル代表、日本戦は過去13戦11勝2分け

ブラジル代表は13日、明日14日に迫ったキリンチャレンジカップ2025 日本代表戦に向け、会場の東京スタジアム（味の素スタジアム）で公式会見を行った。



日本との通算対戦成績は11勝2分け無敗。ブラジルは日本に対し、一度も負けたことがないことについて質問が及ぶと、ブルーノ・ギマランイスは「大変申し訳ないが、無敗記録は続けたい」と宣言。「日本は素晴らしい選手たちが揃ったチームだと思います。明日はスペースを与えず、ゲームをコントロールをしたい」と話し、明日の一戦を見据えた。



ブルーノ・ギマランイスはニューカッスルに所属し、日常的に日本代表選手たちと対戦している。プレミアリーグでプレーする選手たちに加え「リヴァプールでプレーしていた南野（拓実）、久保（建英）についても知っています」と言及し、「日本は選手たちのレベルが高い国だ」と述べた。