日本は旅行に適しているが、住むのには適してない？台湾ネットで議論

2025年10月13日、台湾メディアETtodayは、台湾のネット上で「日本は旅行に適しているが、住むのには適していない」という議論が繰り広げられたことを報じた。

記事は台湾と日本は交流が密接で地理的にも近く、多くの台湾人にとって旅行先の第一選択だとした上で、台湾のネット掲示板PTTにこのほどあるネットユーザーが「日本は本当に旅行には向いているが生活には不向きなのか」と投稿したことを紹介。投稿者が「多くの人が日本は観光でリラックスするには良いが、仕事や生活をするなら台湾の方が快適だと語るのを目にしたが、その理由を知りたい」と回答を求めたことを伝えた。

そして、他のネットユーザーからは「台湾人はゆるいので、空気を読むのが苦手」「日本の職場では机で朝食を取ったり、台風で休みになったりしない」「小さな失敗を1度でも起こすと、以後何度も先輩から厳しく指摘されるようになり、仕事が困難になる」といったコメントが寄せられたとした。

また、「台湾では多少人に迷惑をかけても許されるが、日本では暗黙のルールを守り、人に迷惑をかけないことが求められる」「距離感や空気を読む力、暗黙のルールを守ることが必要」「小さいころから社会に従うことを訓練される」「税金は重いし、仕事や社会のストレスが大きい」など文化や生活習慣の大きな違いが日本での生活を難しくしているとの意見も見られたとし、移住するのであれば米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどがいいといった意見もあったと伝えた。

記事は一方で「日本は生活しづらい」という見方に反対するユーザーもいたとし、「人によるだろう。私の友人は日本に永住して働いていて、台湾に戻るつもりはないらしいし」「そう思うのは、いい仕事が見つからないから」「日本人の奥さんをもらった友人が2人いるが、日本で快適に暮らしている。休日も台湾より多いらしいし」「日本に仕事に行く人は多いが、日本から台湾に仕事しに来る人は少ないじゃないか」という声を紹介した。（編集・翻訳/川尻）