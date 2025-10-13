¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡×¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤é¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¡È¿¿²Á¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÂó¿¿Àï¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤ËÆñ¹Ò¡Ä¡Ä¡Ö²¿¤«·ê¤ò¸«¤¿¡©¡×¡ÖÁÛÁü¤·Æñ¤¤¡×
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡¢Èª»³Î´Â§»á¤ÏYouTube¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£
11·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´ vs. °æ¾åÂó¿¿¡×¤Î¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¢£°æ¾å¾°Ìï¤Î¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¡×È¯¸À¤ÇÍ½ÁÛ¤¬Æñ¹Ò
11·î¤ËÆ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤È¸µWBAÆ±µé²¦¼Ô¤Ç¸½WBC2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈª»³»á¤Ï¡Ö°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤Î»î¹ç°Ê³°¤À¤È¡¢°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Àï¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¢¥ó¥Á¤âÂó¿¿Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢Ê¸¶ç¤ÎÉÕ¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÆá¿ÜÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¿¿²Á¤òÌä¤¦¡É°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤âÄÌ¤·¤¿¡£
¾¡ÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈª»³»á¤¬¡Ö55ー45¡×¤ÇÆá¿ÜÀî¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡¢ÃÝ¸¶»á¤â¡Ö6ー4¤¯¤é¤¤¤ÇÅ·¿´¤¬Ê¬¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£Èª»³»á¤ÏÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀª¤¤¤ÈÇÉ¼ê¤µ¡£ÂÇ¤ÁÊý¤¬ÇÉ¼ê¤ÊÅ·¿´¤ÎÊý¤¬¡ÊÈ½Äê¤Ç¡ËÍÍø¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¼ÂÎÏ¤âµ»½ÑÌÌ¤âÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢3»á¤ÏÍ½ÁÛ¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢Âó¿¿¤Î·»¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢ÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤¬ÂÀ¸ÝÈ½²¡¤·¤Æ¡¢¡ØÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤«¤é¤ä¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö²¿¤«·ê¤ò¸«¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥×¥íÀïÀÓÌµÇÔ¤ÎÆá¿ÜÀî¤Î¡È¼åÅÀ¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¹¥Ñー¥ê¥ó¥°¤ÇÂó¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¥Ä¤òÃ¡¤¤¤Æ»É·ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»î¹ç¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë·ãÎå¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë²½¤±¤ë¡×°ìÀï
¤Þ¤¿¡¢3»á¤ÏÆá¿ÜÀî¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡ÖÅ·¿´¤ÎÎÏ¤ÏËÜÊª¡×¤À¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å·»¡¦¾°Ìï¤È¤Î¥É¥êー¥à¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¡£ÌµÇÔ¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ーÆ±»Î¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡ÖºÇ¹â¤Î¥«ー¥É¡×¤À¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¤«¤é¡¢²¿¤«¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê·ä¤ò¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç°æ¾å¿Ø±Ä¤Ë²¿¤«¡Èºö¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¼çÄ¥¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áª¼êÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢ÁÛÁü¤·Æñ¤¤¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£
Èª»³»á¤Ï¡Ö°æ¾åÂó¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤Ï²æ¡¹¤Ë¤â²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ë¡£Å·¿´¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¸À¤¦¤È¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÅ·¿´¤ÎËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¡Ö¸ß¤¤¤Ë²½¤±¤ë¡×¤È¤Î¸«¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦Àï¡£¤·¤«¤·¡¢3»á¤ÏÂó¿¿¤¬ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï°úÂà¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Èª»³»á¤Ï¡Ö¡ÊÂó¿¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ë½¸ÂçÀ®¡£Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔÂ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÃÝ¸¶»á¤â¡Ö»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÎÇË¤ì¤«¤Ö¤ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¡×¤È¾Î¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤Ï¸µ²¦¼Ô¤Î°æ¾å¤«¡¢ÌµÇÔ¤ÎÆá¿ÜÀî¤«¡£Í×ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£