¤Þ¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¡Ä¤â¤¤¤ï»³¥ß¥Ë¥±ー¥Ö¥ë¥«ーµ¡³£¼¼¤«¤é°Û²»¤ÇÎ×»þµÙ¶È¡¡´Ñ¸÷¼«Æ°¼ÖÆ»¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡¡»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¤â¤¤¤ï»³¥íー¥×¥¦¥§¥¤¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»¥ËÚ¿¶¶½¸ø¼Ò¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥±ー¥Ö¥ë¥«ー¤ËÀßÈ÷¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£±£°·î£±£µÆü¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÜÀß¤òµÙ¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ¿¶¶½¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±£±Æü¤ËÁô´ä»³¤ÎÃæÊ¢¤È»³Äº¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ß¥Ë¥±ー¥Ö¥ë¥«ー¤Îµ¡³£¼¼¤«¤é°Û²»¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Î×»þµÙ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Éüµìºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢Éüµì¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢£±£µÆü¤Þ¤Ç¥ß¥Ë¥±ー¥Ö¥ë¥«ー¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÜÀß¤ÇµÙ¶È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÙ¶È¤Î´Ö¤ÏÏ¼¤«¤éÃæÊ¢¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁô´ä»³´Ñ¸÷¼«Æ°¼ÖÆ»¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥±ー¥Ö¥ë¥«ー¤Ï£²£°£²£µÇ¯£··î¤Ë¤â¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½£±¤«·î´ÖµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
