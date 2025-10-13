¶å½£¹â¹»Ìîµå¸©Âç²ñ Ä¹ºêÆüÂç¤¬Ä¹ºêÀ¾¤È¤ÎÅê¼êÀïÀ©¤·3µ¨¤Ö¤êÄºÅÀ¡ª2¹»¤Ï½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤«¤±¶å½£Âç²ñ¤Ø¡ÔÄ¹ºê¡Õ
½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½©¤Î¶å½£¹â¹»Ìîµå¸©Âç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤¬13Æü¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï70Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ¹ºêÀ¾¡×¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÄ¹ºêÆüÂç¡×¤ÎÂÐÀï¡£
»î¹ç¤Ï2²óÉ½¡¢Ä¹ºêÀ¾¤¬Áê¼ê¤Î¥¨¥éー¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç2¥¢¥¦¥È¤Ê¤¬¤é2ÎÝ¡¢1ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È9ÈÖ¡¦¸ÞÅçÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢1ÎÝ¥é¥ó¥Êー¤¬Èô¤Ó½Ð¤·1¡¦2ÎÝ´Ö¤Ç¶´¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë2ÎÝ¥é¥ó¥Êー¤ÎºäÅÄÁª¼ê¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ûー¥à¥¤¥ó¡£µ¡Æ°ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ïº£Âç²ñ½éÅÐÈÄ¡¦Ä¹ºêÀ¾¤ÎºäÅÄÅê¼ê¡¢Ä¹ºêÆüÂç¤Î1Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦ÃæÂ¼Åê¼ê¤Ë¤è¤ëÅê¼êÀï¤È¤Ê¤ê¡¢1ÂÐ0¤ÈÄ¹ºêÀ¾¥êー¥É¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤Ø¡£
·Þ¤¨¤¿7²óÎ¢¤ÎÄ¹ºêÆüÂç¤Î¹¶·â¡£
2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤é5ÈÖ¡¦Ê¿ÌîÁª¼ê¤ÎÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¤ÇÆ±ÅÀ¡£
¤Ê¤ª¤â2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ³¤6ÈÖ¡¦¿¢ÌÚÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥êー¤Ç2ÂÐ1¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
8²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Ä¹ºêÆüÂç¤¬3ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3µ¨¤Ö¤ê17²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹ºêÆüÂç ³á»³ É÷³Ù¼ç¾¡Ë
¡Ö»î¹ç¤ÎÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç¶å½£Âç²ñ¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤·¤ÆÀäÂÐ¾¡¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡×
¡ÊÄ¹ºêÀ¾ ·¬¸¶ Ä¾ÂÀÏº¼ç¾¡Ë
¡Ö½ªÈ×¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¶å½£Âç²ñ¤Þ¤Ç¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¹»²ÎÀÆ¾§¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ò¤È¤Ä´ð½à¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç2¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
Î¾¹»¤ÏÍèÇ¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤Æ¡¢25Æü¤«¤éµÜºê¸©¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¶å½£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£