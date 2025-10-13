º´²ì¸©·Ù´ÕÄêÉÔÀµ¡¢¹ñ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤â¡¡¶¦»ºÅÞ¤Î¿ÎÈæÁïÊ¿»²±¡µÄ°÷
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Î¿ÎÈæÁïÊ¿»²±¡µÄ°÷¤Ï13Æü¡¢º´²ì¸©·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¸µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëDNA·¿´ÕÄêÉÔÀµ¤Ë´Ø¤·¡¢»²±¡Ë¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤ÇÄÉµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£º´²ì»Ô¤Ç¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤«¤é°Õ¸«Ä°¼è¤·¤¿¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖµÄ»öÏ¿¤¬»Ä¤ëË¡Ì³°Ñ¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï·Ù»¡Ä£¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°Õ¸«Ä°¼è¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¼Â»Ü¡£¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Î½Ð¸ýÁï°ìÏº²ñÄ¹¤é¤Ï¡¢¸©·Ù¤«¤é»ö·ï¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢´ÕÄê»ñÎÁ¤¬½èÊ¬¤µ¤ìºÆ´ÕÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔÀµ´ÕÄê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤òÍ×µá¡£DNA·¿´ÕÄê¤ä²Ê³ØÅª¾Úµò¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡À©²½¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£