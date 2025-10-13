¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ëà¥µ¥×¥é¥¤¥ºáµ¯¤³¤¹¤ÈÊÆNBCÍ½ÁÛ¡Ö°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬£±£´Æü¤Ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢à¥µ¥×¥é¥¤¥ºá¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÊÆÂç¼êÊüÁ÷¶É¡Ö£Î£Â£Ã¡×¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï£±£°Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç£µ¡½£°¤È°µ¾¡¡£ÆüËÜÀï¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Î²¼ÇÏÉ¾¤¬ÂçÀª¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¶É¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Íè²Æ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¶âÍËÆü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È£²¡½£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏÈó¾ï¤ËÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£²£²Ç¯£×ÇÕ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤òÇÔËÌ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤¬¶¯¹ë¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï£³¡½£´¡½£²¡½£±¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤ò³Ú¡¹¤ÈÆÍÇË¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç·ë²Ì¤òÍ½ÁÛ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡Ë¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÂçÁ±Àï¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òµ¯¤³¤¹¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¡£¡ÖÆüËÜ£±¡½£±¥Ö¥é¥¸¥ë¡×¤È²¦¹ñ¤È¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¹Ò¤ÏÉé½ý¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢µ×ÊÝ¡¢¾åÅÄ¡¢³ùÅÄ¤é¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤À¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¡¢»°ãø·°¤ÏÉé½ý¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£