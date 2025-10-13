手持ち服 → 一点投入するだけ！【しまむら】コーデが垢抜ける♡「キャミ & ベスト」

コーデにマンネリを感じているときや、ちょっと垢抜けた雰囲気を出したいときは、キャミやベストをプラスしてみて。今回は、シンプルコーデに一点投入するだけで、ぐっとおしゃれ度が上がりそうなデザインを【しまむら】からピックアップしました。秋らしいブラウンのキャミやベストは、季節感も出せて大人女性の着こなしをおしゃれに格上げできそうです。

甘さと華やかさの程よいバランス

【しまむら】「ブラウンCHKイレヘムキャミ」\1,089（税込）

秋コーデにぴったりな、ブラウンチェックのキャミソール。シンプルなTシャツに重ねるだけで立体感が出て、カジュアルコーデにほんのりとした甘さと華やかさを添えられそう。気になる腰まわりをさりげなくカバーできるのも嬉しいポイント。いつものコーデに一点投入して、シーズンムード高まるおしゃれコーデを楽しんで。

洗練された大人のカジュアルモード服

【しまむら】「TZIPコクーンベスト」\1,969（税込）

シルバージップとコクーンシルエットが存在感のあるベスト。レディな雰囲気のワンピースの上に重ねると、ぐっと大人っぽくこなれた印象に。きれいめコーデにモードなアクセントをプラスしたい日に重宝しそうです。手持ちのベーシック服にプラスするだけで、いつものスタイルが新鮮に見えるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M