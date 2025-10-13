NLCSでのロースター入り不透明なキム・ヘソンが見せた満面の笑み

米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）から敵地ミルウォーキーでブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を戦う。球団公式インスタグラムでは、移動の飛行機に乗り込む選手たちの写真を公開。その中でキム・ヘソン内野手が見せた満面の笑みに、韓国のメディアが「ロースター入り青信号なのか？」と反応している。

スカッと抜けるような青空のもと、移動便のタラップを上るドジャースの選手たち。その中でキム・ヘソンは満面の笑み。スマートフォンを握った左手でカメラに向かってピースサインを見せている。一片の曇りもないような表情に反応したのが、韓国紙「スポーツ京郷」だ。

「予想は否定的だったが……キム・ヘソン、笑って仲間とミルウォーキー行き NLCSロースター入りに青信号なのか？」という記事を掲載し、NLCSでのロースター入りの可否を展望している。

「脱落が有力だとされたが、ミルウォーキー行きの飛行機に乗る場面が公開された」としてこの場面を紹介。「キム・ヘソンが大谷翔平、佐々木朗希らとともに笑いながら移動する姿が見られた。韓国のファンには朗報だ」と伝えている。

キム・ヘソンはここまでのポストシーズンで、出番が1試合にとどまっている。9日（同10日）のフィリーズとの地区シリーズ第4戦で代走出場し、決勝のホームを踏んだ。MLB公式は7戦4勝制で行われるNLCSを前に、投手をさらに一人加える可能性を指摘。その場合ベンチを外れる候補の1人がキム・ヘソンだとしていた。

記事は「この写真が、キム・ヘソンがNLCSでロースターに入るという意味だという保証はない」としながらも、期待感を隠せずにいる。



（THE ANSWER編集部）